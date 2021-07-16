Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül transferini açıkladı

Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.
Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
Rize'ye giderek 2 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.
Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.
Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.
Rize'ye giderek 2 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.
Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü açıkladı!pic.twitter.com/oxTHBXZBe1
— Sporx (@sporx) July 16, 2021