Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül transferini açıkladı

Fenerbahçe'ye veda eden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül transferini açıkladı
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16 Temmuz 2021 14:59
Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Rize'ye giderek 2 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

 


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