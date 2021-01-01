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Carmelo, Lakers'ı "900 yaşındaki İtalyan büyükannelere" benzetti!

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Lakers kadrosundaki veteran oyuncuları "900 yaşındaki İtalyan büyükannelere" benzetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Lakers kadrosundaki veteran oyuncuları "900 yaşındaki İtalyan büyükannelere" benzetti.

Lakers yaz aylarında birkaç veteran oyuncuyu kadrosuna eklemişti ve bu isimlerin bir çoğu en verimli dönemlerini geride bırakmış olsalar da, takımın çekirdeğini tamamlayan parçalar olarak alınmışlardı.

Takımın yaş ortalamasının yüksek olmasından ötürü birçok kişi Lakers'ın şampiyonluk yolunda zorlanacağını düşünse de, Carmelo, bu eleştirilerden rahatsız olmadığını, ekibi '900 yaşındaki İtalyan büyükannelere' benzeterek gösterdi:

"Bunların söyleneceğini biliyorduk. Öyle yapmaları da gerekiyor. Bir tartışma başlatmaları, insanları da dahil etmeleri lazım; bu işler böyle. Ama bu sektör, çok yaşlı olabileceğiniz tek sektör. Belli bir yaşa geldikten sonra her şeyinizi kaybediyormuşsunuz gibi konuşuluyor. Sanki 32 yaşından sonra bu iş bitti gibi görülüyor.

Ama hayır. Yaşlandıkça, daha bilge oluyoruz. Nasıl farklı hareket edeceğimizi ve düşüneceğimizi biliyoruz. İyi olduğumuz noktalara nasıl ve ne zaman gitmemiz gerektiğinin farkında oluyoruz.

Bu aslında şey gibi, bir İtalyan restoranına gittiğinizde, orada yemeği genelde 900 yaşındaki bir büyükanne pişirir. Yemekler harika olur ama. O kadın 'yemek yapmak için çok yaşlı' demezsiniz. Yemeği yer ve tadını çıkarırsınız. Bizde de durum aynı. Bizler mutfaktaki aşçılarız. Yemeğin tadına baktığınızda, seveceksiniz. Ben olaya böyle bakıyorum."


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