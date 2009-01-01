Carmelo, Kobe ile 2009'daki playoff kapışmasının detaylarını anlattı

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, efsane oyuncu Kobe Bryant ile 2009 Batı Konferansı Finallerinde saha içinde arasında geçen bireysel rekabeti paylaştı.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın 'All The Smoke' isimli podcastinde konuk olan Melo, kendisi ve Kobe arasındaki kapışmayı ve bunun beklenmedik bir dostluğun gelişmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı:



"2009'daki seri başladığında ilk maçtan önce sarılmıştık. Ben 'Savaş başladı, kolay olmayacak. Hadi bakalım!' demiştim. Ve şunu hiç unutmam, Kobe bana hep 'Seni ben tutuyorum. Hakemler bana düdük çalmazlar.' derdi.



Ben ondan daha iri olduğum için onu hırpalamaya ve fiziksel olmaya çalışırdım. O bana dirsek atarak karşılık verirdi, ben de aynı şekilde ona dirsek atardım. Gülerek bana, 'Tüm yapacağın bu kadar mı?' derdi. Dayanıklı mıyım diye beni yoklamak için yapıyordu. Ve ikimiz de bu şekilde gelişerek, olduğumuz oyuncular haline gelmiştik."



Kobe, o sene Nuggets'a karşı seride Melo ve arkadaşlarını eleyerek evine yollamış, sonrasında Orlando Magic'e karşı oynadığı NBA Finalleri'nde de galip gelerek, şampiyonluğu kazanan isim olmuştu.



