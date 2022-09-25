Capello'dan Ronaldo itirafı

Real Madrid'de 1996/1997 ve 2006-2007 olmak üzere iki dönem görev yapan Fabio Capello, açıklamalarda bulundu.



İtalyan eski teknik adam, 2007'de El Fenomeno Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi için aldığı kararı, "Real Madrid'de teknik direktör olmak büyük bir sorumluluk. İkinci döneminde Ronaldo'yu gönderme ve Cassano'yu transfer etme kararım takımda kazanan bir ruh yaratmama yardımcı oldu. O sezon 10 maç kala Barcelona'nın 9 puan gerisindeydik ve ama şampiyon olduk. Bununla hala gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Söz konusu sezonda ara transfer döneminde Milan'ın başkanı Silvio Berlusconi'nin Ronaldo transferi için kendisini aradığını söyleyen Capello, "Berlusconi'ye, Ronaldo'nun antrenman yapmadığını ve partilere ve kadınlara çok düşkün olduğunu söyledim. Ertesi gün gazete manşetinde Ronaldo'nun Milan'a transfer olduğunu gördüm. Çok komikti" diye konuştu.



O SEZON NELER YAŞANDI?



Sezonun ilk yarısında Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid, ara transfer döneminde Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından ligin kalan kısmında sadece 2 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi, 10 hafta kala Barcelona'nın 9 puan gerisinde kalmasına rağmen sezon sonunda ise averajla şampiyonluğa uzandı.









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