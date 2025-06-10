CANLI | İbrahim Hatipoğlu konuşuyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.
Hatipoğlu'nun açıklamalarını anbean aktarıyoruz.
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İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları;
"GEÇEN BAYRAMI ÇOK İYİ HATIRLIYORUM..."
"Geçen bayramı çok iyi hatırlıyorum. Arefe günü Beşiktaş ile maç oynadık ve taraftarlarımızı üzmüştük, bayrama üzgün girmelerine neden olmuştuk. Üzüntümüzü iki kat artırmıştık. Bu bayrama tüm Galatasaraylılar büyük bir sevinçle girdiler. Bayramı daha anlamlı hale getirdi. Bir önceki bayramda üzdüğümüz taraftarlarımızı bu bayramda mutlu ettiysek ne mutlu bize."
"EN ZOR ŞAMPİYONLUKLARDAN BİRİYDİ"
"Zor bir sezondu. En zor şampiyonluklardan biriydi. Sezon boyunca yaşadıklarımız, yaşananlar başka bir sezonda karşımızda çıkmayan şeylerdi. Birkaç sezonu toplasanız bu kadar olayı zor görürsünüz. Bu şampiyonlukta çok çaba, emek, özveri ve inanmışlık var. Bu hikayeyi yazan başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e, yönetim kurulumuza, rekortmen hocamız Okan Buruk ve ekibine, çok büyük karakter gösteren kadromuza teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de taraftarımıza ediyorum."
"TARAFTARIN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"
"25. şampiyonluğun kazanılmasında Galatasaray taraftarının çok büyük emeği var. Stadımızdaki atmosfer ritüel haline geldi, futbol anlamında rakiplerin baskı altına alındığı, müthiş atmosfer, kendi oyuncumuzu cesaretlendiren, rakibe karşı duvar ören taraftar kitlemiz dünyanın her yerinde eksilmeden karşımıza çıktı. Hangi deplasmana gittiysek bizi kendi evimizde hissettirdiler. Avrupa'da karşılamalar, tribündeki sayısı ve etkisi inanılmazdı. Tüm taraftarlarımıza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu taraftar desteğinin artık dünyada çok önemle bahsedilen, birçok oyuncu tarafından hayranlıkla izlenen Galatasaray'ın RAMS Park'ı herkes tarafından ilgiyle takip edilen bir mabede çevrildiğini herkesten duymaya başladık."
"KAMPTA İNANMIŞTIK"
"Sezonun kırılma anları nerelerdi? Şampiyonluğa nerede inandınız?"
- İbrahim Hatipoğlu: "Biz sezon başında inanmıştık tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz. Mücadele ederek bu şampiyonluğu kazanacağımıza ta kampta inanmıştık. Kırılma anlarının ilki, bizim ilk kamp dönemimiz olarak görüyorum. Avusturya kampına gittiğimizde 'Galatasaray iki sene üst üste şampiyon oldu, doyuma ulaştı, artık şampiyon olamaz, burada başarı beklenemez' diye hava oluşturuldu, algı oluşturuldu futbol kamuoyu tarafından. İki sezon başarılı olan Erden Timur ayrılmıştı. Özverili çalışmalarından ötürü teşekkür edelim. Erden Timur ayrıldı, şöyle oldu böyle oldu. Hatta bu havanın kampta oyuncularımıza yansıdığını bir nebze hissetmiştik. En büyük çabamız, oyuncularımızı tekrar şampiyon olacağımıza inandırmaya çalıştık. Başarının şampiyonluktan başka bir şey olmayacağı, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızın tarihi olacağını, çok iyi kadro kuracağımızı oyuncularımızla paylaştık. Birlikte çalıştığımız Maruf Güneş, ben, o dönem sportif direktör olan Cenk Ergün ve özellikle de kaptan Muslera, büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Oyunculara antrenman sonrası, odalarında inançlarını pekiştirmeye çalıştık. Döndüğümüzde çok kötü bir Beşiktaş maçı yaşadık. Hiç beklemediğimiz sonuçla maçı kaybettik. Belki bizim için kırılma noktalarından biri oldu. Yaşananlar, takımı tekrar bir araya getirdi. Şampiyonluk yolunda doğru adımlar atmaya motive etti. Sezon başladı, bir sürü tartışmalar yaşandı; TFF, hakemler... Üçüncü haftada liderliği ele geçirdik, ligin sonuna kadar belki de ilk defa ligin 2 haftası hariç tüm haftaları lider tamamladı. Futbol insan tarafından oynanan bir oyun. İnsanlar dönem dönem performanslarında iniş çıkışlar yaşar. Oyun olarak istemediğimiz dönemler yaşadık. Yoğun maç tempolarında bunlar olağan şeylerdi futbol içinde. Bu süreyi, kısa sürede atlatıp seri maçlar kazanan yapıya dönmekti önemli olan. Bunu başardık. Elimizdeki en büyük hedef şampiyonluk, ona doğru konsantre olduk."
"TRABZONSPOR MAÇI ÖNEMLİYDİ"
"Şampiyonlukta, iç sahada 4-3 kazandığımız Trabzonspor maçı önemliydi. Çekişmeli bir maç oldu. Trabzonspor'un en iyi oynadığı maçlardan biriydi. Maç 3-3 biterken 90+2'de Abdülkerim'in inanılmaz müdahalesiyle bir gol yemekten kurtulduk, uzatmalarda Batshuayi'den 90+8'de gelen golle galibiyete ulaştık. O son dakikada gelen çok ciddi şampiyonluğun müjdeleyecisi oldu. Geçmişte de böyle maçlar oldu. Bu ona benzer bir maçtı. O maç bizim için önemli, kırılma noktalarından biriydi."
"ABDÜLKERİM ÇOK ÖNEMLİ"
"Abdülkerim, geldiği günden beri ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi."
"KENDİMİZLE YARIŞTIK"
"Son 6 sezonun 4'ünde şampiyon oldu hocamız Okan Buruk. Bu müthiş bir istatistik. Bunu iki farklı takımda gerçekleştirdi. Akhisar'da Türkiye Kupası kazandı. Galatasaray'a gelirken kendini ispatlamış bir hoca olarak geldi. Kırdığı rekorlarla başarısını tüm kamuoyuna kabul ettirdi. 152 maça çıkmışız 112 tanesini kazanmışız Okan Buruk'la birlikte. 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa. Bu müthiş bir başarı. Kendimizle yarıştık rekorlarla."
Hatipoğlu'nun açıklamalarını anbean aktarıyoruz.
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İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları;
"GEÇEN BAYRAMI ÇOK İYİ HATIRLIYORUM..."
"Geçen bayramı çok iyi hatırlıyorum. Arefe günü Beşiktaş ile maç oynadık ve taraftarlarımızı üzmüştük, bayrama üzgün girmelerine neden olmuştuk. Üzüntümüzü iki kat artırmıştık. Bu bayrama tüm Galatasaraylılar büyük bir sevinçle girdiler. Bayramı daha anlamlı hale getirdi. Bir önceki bayramda üzdüğümüz taraftarlarımızı bu bayramda mutlu ettiysek ne mutlu bize."
"EN ZOR ŞAMPİYONLUKLARDAN BİRİYDİ"
"Zor bir sezondu. En zor şampiyonluklardan biriydi. Sezon boyunca yaşadıklarımız, yaşananlar başka bir sezonda karşımızda çıkmayan şeylerdi. Birkaç sezonu toplasanız bu kadar olayı zor görürsünüz. Bu şampiyonlukta çok çaba, emek, özveri ve inanmışlık var. Bu hikayeyi yazan başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e, yönetim kurulumuza, rekortmen hocamız Okan Buruk ve ekibine, çok büyük karakter gösteren kadromuza teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de taraftarımıza ediyorum."
"TARAFTARIN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"
"25. şampiyonluğun kazanılmasında Galatasaray taraftarının çok büyük emeği var. Stadımızdaki atmosfer ritüel haline geldi, futbol anlamında rakiplerin baskı altına alındığı, müthiş atmosfer, kendi oyuncumuzu cesaretlendiren, rakibe karşı duvar ören taraftar kitlemiz dünyanın her yerinde eksilmeden karşımıza çıktı. Hangi deplasmana gittiysek bizi kendi evimizde hissettirdiler. Avrupa'da karşılamalar, tribündeki sayısı ve etkisi inanılmazdı. Tüm taraftarlarımıza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu taraftar desteğinin artık dünyada çok önemle bahsedilen, birçok oyuncu tarafından hayranlıkla izlenen Galatasaray'ın RAMS Park'ı herkes tarafından ilgiyle takip edilen bir mabede çevrildiğini herkesten duymaya başladık."
"KAMPTA İNANMIŞTIK"
"Sezonun kırılma anları nerelerdi? Şampiyonluğa nerede inandınız?"
- İbrahim Hatipoğlu: "Biz sezon başında inanmıştık tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz. Mücadele ederek bu şampiyonluğu kazanacağımıza ta kampta inanmıştık. Kırılma anlarının ilki, bizim ilk kamp dönemimiz olarak görüyorum. Avusturya kampına gittiğimizde 'Galatasaray iki sene üst üste şampiyon oldu, doyuma ulaştı, artık şampiyon olamaz, burada başarı beklenemez' diye hava oluşturuldu, algı oluşturuldu futbol kamuoyu tarafından. İki sezon başarılı olan Erden Timur ayrılmıştı. Özverili çalışmalarından ötürü teşekkür edelim. Erden Timur ayrıldı, şöyle oldu böyle oldu. Hatta bu havanın kampta oyuncularımıza yansıdığını bir nebze hissetmiştik. En büyük çabamız, oyuncularımızı tekrar şampiyon olacağımıza inandırmaya çalıştık. Başarının şampiyonluktan başka bir şey olmayacağı, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızın tarihi olacağını, çok iyi kadro kuracağımızı oyuncularımızla paylaştık. Birlikte çalıştığımız Maruf Güneş, ben, o dönem sportif direktör olan Cenk Ergün ve özellikle de kaptan Muslera, büyük bir kaptanlık örneği gösterdi. Oyunculara antrenman sonrası, odalarında inançlarını pekiştirmeye çalıştık. Döndüğümüzde çok kötü bir Beşiktaş maçı yaşadık. Hiç beklemediğimiz sonuçla maçı kaybettik. Belki bizim için kırılma noktalarından biri oldu. Yaşananlar, takımı tekrar bir araya getirdi. Şampiyonluk yolunda doğru adımlar atmaya motive etti. Sezon başladı, bir sürü tartışmalar yaşandı; TFF, hakemler... Üçüncü haftada liderliği ele geçirdik, ligin sonuna kadar belki de ilk defa ligin 2 haftası hariç tüm haftaları lider tamamladı. Futbol insan tarafından oynanan bir oyun. İnsanlar dönem dönem performanslarında iniş çıkışlar yaşar. Oyun olarak istemediğimiz dönemler yaşadık. Yoğun maç tempolarında bunlar olağan şeylerdi futbol içinde. Bu süreyi, kısa sürede atlatıp seri maçlar kazanan yapıya dönmekti önemli olan. Bunu başardık. Elimizdeki en büyük hedef şampiyonluk, ona doğru konsantre olduk."
"TRABZONSPOR MAÇI ÖNEMLİYDİ"
"Şampiyonlukta, iç sahada 4-3 kazandığımız Trabzonspor maçı önemliydi. Çekişmeli bir maç oldu. Trabzonspor'un en iyi oynadığı maçlardan biriydi. Maç 3-3 biterken 90+2'de Abdülkerim'in inanılmaz müdahalesiyle bir gol yemekten kurtulduk, uzatmalarda Batshuayi'den 90+8'de gelen golle galibiyete ulaştık. O son dakikada gelen çok ciddi şampiyonluğun müjdeleyecisi oldu. Geçmişte de böyle maçlar oldu. Bu ona benzer bir maçtı. O maç bizim için önemli, kırılma noktalarından biriydi."
"ABDÜLKERİM ÇOK ÖNEMLİ"
"Abdülkerim, geldiği günden beri ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi."
"KENDİMİZLE YARIŞTIK"
"Son 6 sezonun 4'ünde şampiyon oldu hocamız Okan Buruk. Bu müthiş bir istatistik. Bunu iki farklı takımda gerçekleştirdi. Akhisar'da Türkiye Kupası kazandı. Galatasaray'a gelirken kendini ispatlamış bir hoca olarak geldi. Kırdığı rekorlarla başarısını tüm kamuoyuna kabul ettirdi. 152 maça çıkmışız 112 tanesini kazanmışız Okan Buruk'la birlikte. 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa. Bu müthiş bir başarı. Kendimizle yarıştık rekorlarla."
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