FENERBAHÇE BEKO: 27

ANADOLU EFES: 44

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftası, Türk derbisine sahne oluyor. Ligin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başladı.Sezona beklentilerin çok uzağında başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 15 haftada sadece 5 maç kazanabilmişti. Ardından önemli bir toparlanma süreci yaşayan sarı-lacivertliler, üst üste 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Anadolu Efes ise ligde son 9 karşılaşmasında sadece 2 kez yenildi.Mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Anadolu Efe ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Beko 80-71 kazanmıştı.