CANLI | Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç konuşuyor

CANLI

"BUNA İHTİYACIMIZ VAR"

"Kim seçilirse seçilsin inşallah Fenerbahçe için en hayırlısı olur. Kim başkan olacaksa da camianın tez zamanda başkanın etrafında birleşmesi gerekir. Camia gücü için buna ihtiyacımız var. Lehte aleyhte olan herkes Fenerbahçe'nin birliğinden bahsetti. İnşallah kenetlenir, camia gücünü inşa ederiz."

"KATILIMI DÜŞÜK BULDUM"

"Katılımı düşük buldum, 6 bin civarıydı. İbralar, 3 madde var onların oylanması. Genelde yüzde 75 katılım olur. Aidat ödeyenleri hesaba katınca 39 bine falan tekabul ediyor. Diyelim ki 30-35-40 bin kişi katıldı seçime, en önemli maddeleri 6 bin kişinin olduğu günde oyladık. Bu Fenerbahçe'nin geleceği için çok çok önemli seçim. Onarımı bitirdik, atılım dönemine girdik. Yarın üyelerimizin seçim yapması gerekir. En zor ama en sessiz mücadelemiz mali bağımsızlık mücadelesiydi. Bugün başkan olmak kolay. Yarın kimin seçileceği, 7 yıl verilen emek, ekilen tohumların meyvesini toplamak mı, atılım dönemindeki tesisleşmenin layıkıyla yapılması mı yoksa yepyeni bir sayfa açıp serüvene girmek mi bunun kararını verecek Fenerbahçeliler. Katılımı özellikle rica ediyorum. Lehimize olan birçok insan Ali Koç kazanır diye gelmemişler. Yarın geleceklerini söylediler. Bugünkü tablo aslında çok hoş değildi. Bugün yaşananlar, üyeler üzerinde olumsuz etki yapmış. Buna da sevindim, bu da bize yaradı diyebiliriz."

"YÜZ KARASI İŞ YOK"

"Futbolla ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz ama ibra etmeyen de bir grup vardı. Yüz karası iş yok, kulübümüzü soymadık, müthiş bir ekonomi yarattık. Ancak yetmiyor. Daha da üstüne koymamız gerekiyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla bizim başladığımız ve tamamlamamız gereken işler var. Biz 2018'de gelirken 1 numaralı sözümüz mali bağımsızlıktı. Mali konularda kendi kararını vermektir, borçsuzluk demek değildir. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız gerekiyor. Bankalar'a olan borcumuzu 347'lerden 69'a getirdik. Büyük fedakarlıkla yaptık. Kulübümüzü hiç lekelemedik, hırsızlık, yüzsüzlük yok. İsmimiz hiçbir zaman bahis, karaborsa, bağlantılı sponsorluklarla anılmadı. Biz Fenerbahçe'nin mali gücünü kendimiz de fedakarlık yaptık. Buraya kadar kulübümüzü getirdik. Birkaç adım daha kaldı. İbra etmemek çok büyük haksızlık olurdu, hakaret olurdu. Geleceğe dönük olarak da olmaması gereken kapıları açabilirdi. Bizim yaptıklarımızdan sonra ibrayı düşünmemek çok büyük artniyet olurdu."

- Şahsi olarak 130 milyon Euro'nun üzerinde şahsi olarak sizin kulübün ekonomisine katkınız oldu. "Ben onları bilmem. Sadettin Bey'in biz sanki her şeye paraya bağlıyormuşuz laflarını samimiyetsiz ve çirkin buldum. Bekara kadın boşamak kolay. Tırnaklarımızla buraya gelene kadar canımız çıktı. Bu şekilde konunun ele alınması; işin içinde olmadığı, sıkıntının boyutunu bilmediği için böyle rahat konuşuyor. En büyük başarıyı, başarısız olarak gösteriyor. Kalıcı başarılar için sağlam mali temellere ihtiyacımız var. Olmazsa olmaz. Avrupa futbolunda rakamlar çok değişti, pasta o kadar büyüdü ki... Sadettin Bey'in alıştığı 300-500 bin dolar değil bambaşka rakamlar konuşuluyor. Avrupa'da pasta 4 milyar Euro'lara çıktı. Bugünün dünyası bambaşka."

"ÇOCUĞUMUZUN RIZKINI F.BAHÇE'YE VERDİK"

"Biz 7/24 çalıştık. İş mesailerimizden kulübe harcadık, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını Fenerbahçe'ye verdik. Sağlığımızı riske ettik. Lafını bile etmedik. Futbol amiral gemisidir, şampiyon olunmuyor diye bütün yapılanları görmüyorsa büyük bir vefasızlıktır. Yaşanan bazı şeyleri hak etmedik. Camia olarak bu şekilde devam edersek ileride çok başkan, çok yönetici yeriz."

- 11-12-13. maddeler reddedildi. "Buna ben çok üzüldüm. Sanki bu madde, bizim için yapılmış bir madde değil. Aziz Başkan döneminde konmuş, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2024'ün tüm gündem maddelerinde var. Birdenbire bu maddeler sorgulanır hale geldi. Bu maddeler Fenerbahçe yönetiminin elini kolunu sağlamadan kararlar almasına imkan sağlayan maddeler. O da kendi elini kolunu bağladı. 2013'ten beri oylanan ve hep geçen bu maddeler, bundan sonra devamlı genel kurula başvurmanız gereken ortama geldi. 3-5 bin kişiden bahsetmiyoruz, 60 bin üyesi olan bir kulüpten bahsediyoruz. İnanamadım, kendisini de aradım. Benden çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bu tutumu, stadyumda olmayan kongre üyelerimizin takdirine bırakıyorum."

"SEN SEÇİLİRSEN SANA DA SIKINTI DEDİM"

"Şekip Mosturoğlu'na gidip 'sizin döneminizde böyle değil miydi?' dedim, 'böyle' dedi. 'Söyleyin' dedim, söylemedi. Sadettin Bey'i aradım, Hulusi Bey aradı, 'Sen seçilirsen sana da sıkıntı' dedim. 'Biliyorum' dedi. 'Locanızdakiler destekleyin' dedim, desteklemediler. Gördüğüm kadarıyla bu madde reddedilince hoplayıp zıpladılar. Bir proje anlatın dedikten sonra bir video hazırladılar. Orada en önemli proje, kuracağı gayrımenkul fonu. En çok onun ihtiyacı var o zaman. Bu maddelere tüm yönetimlerin ihtiyacı var. Anlamıyorum bunu. İbra ettik o zaman bu maddeler de bir ders verelim mi deniyor. Bu açık ve net bir şekilde çok tutarsız bir yaklaşım. O da biliyor sıkıntı yaratacağını. '3 ay sonra genel kurul yapar, izni alırım' diyor olabilir. 'Ali Koç gibi düşünüyorum ama beni destekleyenler böyle istiyor' diye rüzgara kapılmış olabilir. Fenerbahçe'yi yönetenlerin bu maddelere ihtiyacı var. Bu madde ilk defa konsa, anlatılamadı falan ama 7 kongrede geçmiş, 8'incisinde reddedilmiş. Olacak iş değil."

- Maddelerin reddedilmesi Emlak Konut projesini etkiler mi?

"Orada el sıkışıldı, askıya çıkıldı, etkilememesi lazım. Kenan Evren Lisesi'ni etkiler. Maltepe'yi geliştiriyoruz, etkilememesi lazım. Ancak en küçük taşınmazla ilgili karar vermek gerekirse genel kurula gitmek zorundayız. İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum."

"BAŞKA BİR İNSAN ÇIKTI KARŞIMA"

"Hulusi Bey, bugün kürsüde anlatamadı. Dili döndüğü kadar anlattı. Elindeki kağıtta o yazmıyordu. Sadettin Bey ne olmak istiyor? Başkan. Ali Koç ne istiyor? Başkanlık. Disiplin Kurulu'ndaki arkadaşın küfürleri söylemeye dili varmadı. Başkan olmak isteyen insan ve yanındaki insanlar, Fenerbahçe başkanlık makamına olan küfrü onaylamadılar. İnanamadım. Karaborsada oy birliğiyle olur değil mi? Oy çokluğuyla oldu. Hayret verici bir şey. Yarın bir gün bu küfürler sana da gelebilir. Bugün ihraç hiç olmasaydı daha da tehlikeli olabilirdi. Et edebildiğin küfür. FBTV'de en çok ben eleştiriliyordum. Eleştiriye benden daha açık adam bulamazsınız. Sen hakaret edeceksin, başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürler edecek, sosyal medyada paylaşacaksın; başkanlık makamına aday olan kişi onaylamayacak. Başka bir insan çıktı karşıma."

- Ali Koç başkan olursa ve sezon sonunda nasıl şampiyon yapacak? "1.5 öncelikli hedefimiz var, vaadimiz var. Biri şampiyonluğa ulaşmak, o şampiyonluğa ulaşabilmek için de en büyük transfer olan tribün, camia birlikteliğini inşa etmek. Öbürleri yolda gidiyor, mali bağımsızlık, çok önem verdiğim Maltepe... Limit açmak için Yusuf'u satmakla suçladı biri. Çocuğu aldınız, 19 maça çıkmış, 22 milyona satmışsınız değil, sen nasıl limit açmak için satarsın. Şampiyonluğa niye bu kadar inanıyorum, niye ilk defa sözünü veriyorum? Popülist davranmak için değil. Kurduğum kadro, kuruluş şekli, getirdiğimiz hoca, camia ve yönetim kurulunun kudreti ve çok ama çok inanıyorum yapı olayında yaşayacağımız gerilemeler. Elimizdeki bilgi ve belgelerle hareket gelmezse kolay kolay bir daha Türk futbolunda hareket olmaz. O yüzden hakemler beni istemiyor."

"YAPI VAR MI YOK MU SADETTİN BEY!" "Sayın Saran 'Biz neden şampiyon olamıyoruz biliyor musun, taraftarı sürekli suçladınız. Teknik direktör sürekli değiştiriyor, son günlerde alelacele transferler getirdiniz. Yapı yapı diyerek hocalarınızı, takımınızı şampiyon olamayacağına inandınız.' diyor, olacak gibi değil. 'O zaman şampiyon olabilir miyiz? Hayır, Fenerbahçe'ye rahat yok.' deyip yapıya giriyor. 'Alanya maçında tiyatro sergilendi. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Fenerbahçe karşıya yapılan bu operasyonlar haftalık gündem değil, yıllardır süregelen sistematik bir anlayışın sonucudur' diyor. Hayda! Yapı var mı yok mu Sadettin Bey!" "EN AZ 2 ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI" "Alanya maçı bize yapılmış bir operasyon dediğim için herhalde, 'Ne Alanya'sı yıllardır yapılıyor' diyor. Yıllardır yapılıyor olması Fenerbahçe'nin bazı şampiyonluklarında bu konunun etkisi olduğunu göstermez mi? Aziz Başkan döneminde 7 senede 3 şampiyonluk verdi, bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. Yapı var mı yok mu Sayın Sadettin Saran." "BİZDEN BAŞKA MÜCADELE VEREN YOK!" "Benle görüştü bir şey yapabilir miyiz diye, TFF ile konuşalım dedim. Fenerbahçe seçimleri, hakemlerin dikkatinde. Niye hakemler beni istemiyor? Fenerbahçe'den başka tekerlerine çomak sokan var mı? Fenerbahçe üstlerine gidiyor koşu testlerinin, whatsapp konuşmalarının... Hakemlerin binlerce davasını kim deşifre etti? Sonra TFF önlem aldı. Tabii ki istemezler. Bizden başka mücadelesini veren yok!"

"YAPI DİYE MAZERET ÜRETMEYİN DİYOR"

"2 Nisan'ı dile getirdiler! 2 Nisan'dan beri neler oldu Türkiye'de; 2 Nisan'dan sonra TFF seçime gitmek zorunda kaldı. 'Hayatta kaybetmez' denen başkan kaybetti. FETÖ'den arınmış bir TFF geldi. Sonra ne oldu? İkinci yarı yabancı VAR geldi. Bir derbi maçına tamamen yabancı hakemle çıktı. Birçok hakem artık yok. Biz bunu camia gücü olmadan yaptık. Camia içinde de sulandıranlar oldu. Sadettin Bey'e soruyorum, yapı var mı yok mu, yapı etkili mi değil mi şu dönemde? Onu soruyorum. Yapı yapı diye mazeret üretmeyin diyor ama Alanya maçında var, yıllardır var diyor. 2 Nisan'dan önce zorbalıkla bir şampiyonluğumuz daha çalınacaktı ve çalındı. Herkese danıştık 2 Nisan'dan sonra, herkes 'çekilmeyin' dedi. Yapı konusunda 2 Nisan'dan sonra çok mesafe kat edildi. 2 Nisan sulandırıldı."

- Ben olduğum sürece şampiyon yapmazlar sözü... "Onu hangi konjonktürde söyledim. Riyad'da 2 bakan, TFF başkanı ve başkanvekili, Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları, 3 tane bakan beylerin danışmanları bir karar aldık. Tüm Türkiye'nin coşkuyla kabullendiği bir karar. Türkiye'ye dönünce tüm ihale bana kaldı, Ali Koç yüzünden diye. Ne Dursun Özbek, ne bakan beyler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız'a bir kez daha sesleniyor, hiç mi sormadınız 'altınız bir odadasınız, Ali Koç bir başına bu kararı aldı' diye. O konjonktürde söyledim ben o sözü."

"GARİP BİR TESADÜF"

"Garip bir tesadüf. Alanyaspor maçına yollanan saha ve VAR hakemleri... Ankara'da en kıdemli kişi gelip, siyaset girmez bu işe ama 'İlla bu iki hakem olacak' dese, TFF başkanı 'Bu hakem olacak' dese, MHK başkanının '3 gün sonra seçim var, iki isim Fenerbahçe'de hoş karşılanmıyor, kıyamet kopar' demesi lazım. Dijital atama falan yok. Tamamen manuel atamalar var, onu da öğrendik. Bunu da söylesinler. Her şeyi manuel yapıp, salı çarşamba arası değiştirip çarşamba günü tebliği edildiği zaman bu yapay zeka falan değil. Ben ve arkadaşlarım o gün, TFF başkanına büyük resmi anlatmaya gittik. Düdük astır falan değil. 'Sizi götürecek, bizi sizle, diğer kulüplerle kafa kafaya getiriyorlar. Sıkıntılar, usulsüzlükler, terfide usulsüzlükler, dışarıdan müdahale var. Hakları yenen hakemler var.' dedim. Başka şeyler de söyledim. Bence az kaldı, az kaldı." "DEVLETİMİZ ÇÖZMEK İSTERSE..." "Biri fitili ateşlerse çorap söküğü gibi gerisi gelir. İnsanlar risk almak istemiyor, risk alan bir tek biziz. TFF seçimlerinde konuşurken, mevcut başkanın kazanacağını düşündüm ve risk aldım. Hacıosmanoğlu Bey'i tanımıyordum o zaman. Başıma büyük işler geleceğini düşünmeme rağmen o konuşmayı yaptım. Bir şey olur, çorap söküğü gibi gerisi gelir. Oraya yakınız. Halihazırda bile devletimiz, federasyonumuz çözmek istese çözebilecek ipuçları ortada. Niyet ve dirayet önemli. Federasyonda da var, devletimizde tabii ki var."

"İSTEMEZSEN ÜSTÜNÜ KAPATIRSIN DEDİM"

"Ziyaretimde söyledim, 'Başkan istiyorsan bunun üstüne gidersin, istemezsen üstünü kapatırsın' dedim. Doğruysa şikayette bulunan 10 hakemden bahsediyoruz. Daha önce tek tük hakem çıktı. Kimse üstüne gitmedi konunun, biz gündeme getirdik."

"SADETTİN BEY'İN BAHİS ŞİRKETİ..."

"Sadettin Bey'in bahis şirketi olması suç değil ki, hakkı. İmtiyaz almış. Mevzuat kanun net ama haksız. Futbol ailesindeysen bahiste olamazsın diyor, direkt veya dolaylı. Futbol ailesinde değilken devretmen bekleniyor. Başkan seçilirsen futbol ailesindesin. Vicdan olarak bakınca o tarafı haksız. Hem başkanlığı kazanamama hem şirketten olma riskin var. Başkan seçilirsin, bir müddet verilir devredersin, öyle bir şey yok kuralda. Sadettin Bey seçilirse pazartesi 9'dan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının inisiyatifi başkasının elinde, TFF olur bakanlık olur. Gereken yapılmazsa FIFA devreye giriyor. Biz son güne kadar bekledik. Bakan bey ile Sadettin Bey'in bilgisi dahilinde, kendisi de başvuru yapmış o da güzel. Sadettin Bey bunun sıkıntı olduğunu biliyor. Niye bekliyor 22 Ağustos'a kadar. Bana sorarsanız Fenerbahçe'ye bunu bitirip aday olması lazımdı. Ona da hakkını vermek lazım, çok süre yoktu ama kampanyası, adaylığı daha önceden başladı. Bunu önceliklendirmemek bir kumar. Pazartesi hiçbir şey olmaz, 1 yıl hak mahrumiyeti yiyebilir. Fenerbahçe'nin başkanlık durumu, Fenerbahçe'nin dışındakilerin elinde olur. Bilmelerine rağmen çok hafife alıyorlar bu konuyu. Diyelim ki devir iznini verdi bakanlık ya da Spor Toto. Başvurusu var. Hisseleri kızına devrediyor. Kızı da dolaylı. Bakanlık müsaadeyi verdi ama TFF, FIFA'yı çözmüyor bu iş. Birinci dereceden akraba yine. Ben mi abartıyorum diye bakıyorum. Son güne kadar bunu hadise yapmadık ama yarın seçim. 1 ayda cevap verilmiyor. Yarın bakanlık kalkar, başka bir karar verir bilemem. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı olarak benim için ülkem, ailem, kulübüm, bu üçlü etrafında dönüyorum. Ben her şeyi unutup ikaz ediyorum, bu sıkıntıyla. Tüzük aday olabilir diyor, TFF ve FIFA futbol ailesinde olamaz, yönetici de olamaz diyor. Pazartesi günü saat 9'da Allah korusun bize bir şey gelse, biz bahisle, rakibimizin bahis işleriyle uğraşan, mücadele eden konumdayken birdenbire bambaşka bir konuma geleceğiz. Bahis konusundan hak mahrumiyeti yersek bambaşka noktaya geleceğiz. Son güne kadar izin verilir, Bakan Bey'den izin istedik seçimden önce verin, mağduriyet olmasın diye. Ben bunu çılgınca bir risk olarak görmüyorum."

"LOKANTA AÇIP KAPATMIYORSUN"

"Bu konu gündeme gelince şöyle de diyor, 'Gerekirse kapatırım, davayı çekerim' dedi. Bu da bir süreç alıyor. Lokanta açıp kapatmıyorsun, düğmeyi basıp kapatmıyorsun. Şirket kapatmanın belli bir süreç var. Daha aktif bir sürü hesap var. O hesapların devredilmesi, mutabakat sağlanması lazım. 2 gün bile olsa Fenerbahçe sıkıntıyla karşı karşıya. Fenerbahçe başkanı olursam, bu sıkıntılar da bir şekilde giderilebilir diye düşünmüş olabilir ama inisiyatif bizden gidiyor. Danıştay davasında şöyle bir şey; kotaları varmış, Spor Toto'nun bayisi, kotayı doldurmayınca lisans kaybı olabiliyormuş. İlk davayı kaybetmiş, üst mahkemeye gitmiş. O mahkeme devam ederken devir olabiliyor mu? Bilmiyorum. Seçilirse pazartesi 9'da risk var. Riskten hiçbir şey çıkmayabilir, çok şey çıkabilir. Camiamı bilgilendirme sorumluluğum var."

KOÇ'TAN SARAN'A KORKU CEVABI

"Bu sözlerinden haberim var. 'Karakterinden, prensiplerinden taviz verdi' sözü büyük bir iddia. Bahis işinde yanıltıcı, eksik bir bilgi verdim mi? Ben ne konuda korkmuş olabilirim ki! Ben doğrusunu söylemek gerekirse gelip bir şeyler demesini bekledim, gelmedi. Belki çok uzun sürdüğü için, tribünler boşalmaya başladığı için cevap vermedi. Doğru olan bu tip şeylere kürsüden cevap vermektir. Ben korkma... Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam gibi hamasi laflar vardır ama itidalli bir insanım. Benim 7 senede gösterdiğim cesareti, duruşu çok kimsede görmedim. Korkuyla alakası yok. Benim hakkımda ağır şeyler söylediler. Bugüne kadar medeni bir süreç götürdük ama ben karakterim ve prensibim icabı bunları söylüyorum. 'Kombineleri iptal ediyor' dedi, 200 bin küsür kombine satmışız, 9 kombine iptal etmişiz sadece. Sosyal medyadan algılarla genelde insanlar doğru mu değil mi diye incelemeden algılara kapılabiliyorlar."

"TFF'YE GİTMEYE DEĞDİ"

"Bence TFF'ye gitmeye değdi. Gitmenin meyvelerini alacağız. Sakinliğimiz, içimizdeki fırtınayı göstermiyor. Kelle koparma, düdük asma ters tepen şeyler. Biz haklı kalacağız. O sahadaki hakem eğitimlere 'Şampiyon Galatasaray' nickiyle katılan biri, yok yeğeniymiş bilmemne, çekinmiyor, dikkat etmiyor adam. Tüm hakemlerin katıldığı bir yere 'Şampiyon Galatasaray' nickiyle katılıyor. Düşünebiliyor musunuz bir tane hakem 'Fenerbahçe' nickiyle katılıyor."

"BEN İFADE VERİRKEN SİZ ONLARLA MAÇ İZLİYORDUNUZ" "Olmadı. Gerçekten olmadı. 3. aday için söylemiştim. Bugün bir şey söyledi, beni rahatsız etti, ne demek istediğini de anlayamadım. 'Buradan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimizde hain değildim, dünyanın en kıymetli adamıydım, yöneticilik teklif ettiniz. Ben Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'e ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz. Bunun iki yüzlülük olduğunu söylüyorum.' dedi. Peki. Bu ne demek biliyor musun? Bu onlarla iş tuttunuz demek. Ben protokolde maç seyretmiyordum, kendi locamda seyrederim. Bugün dedim ki 1 fotoğraf, tanık manık gösterin dedim. Geçen sene sözünü tuttu, Allah'ı var. Şimdi hain mi oldum siz onlarla maç seyrederken diyor. Ben hain main değilim. Radyospor'un duruşu dışında Sadettin Bey bu işin neresinde bilmiyordum. Son 1 haftada acayip acayip işler çıktı, röportajlar açıklamalar. Ben girmedim ama insanlar girerse ben mi sokmuş oluyorum. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. 3 Temmuz'da 3 çeşit Fenerbahçeli vardı; bir şaşkın, uzaktan izliyor, hiçbir refleks göstermiyor; iki örgütün iddialarına inanan ve Fenerbahçe'nin şike yaptığını savunan; üç ben ve benim gibiler her türlü riski alarak, gazsa gaz, copsa cop her şeyiyle topa giren insanlar. Ben Sadettin Bey'in hangi profile uyduğuyla ilgilenmiyordum, bakmıyordum. Şöyle bir laf ediyor, birkaç sayfa sonra konuşmasında '3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz ama her fırsatta camiayı ayrıştırmak içi bunu yaptınız' dedi. Ben nerede bunu yaptım? O dönemi yaşayan, damarlarına kadar hissetmeyenler böyle konuşabilir. Bu işle yattık, bu işle kalktık. Ben 2018'de Aziz Başkan 3 Temmuz'u konuşurken sanki o yönetimde değilse kimse 3 Temmuz'un peşinden koşmayacak. Biz de sonuna kadar savaşacağız dedim. Ali Koç gibi bunun savaşını veren hiçbir Fenerbahçeli demez. Her an evimize polis geler endişesiyle yatıp kalkıyorduk. "GELELİM 3 TEMMUZ'A..." Gelelim Fikret Seçen ve Zekeriya Öz konusuna. 'Ben ifade verirken localarda maç seyrediyorsunuz' diyor ya, neyin ifadesi anlamadım. Ancak, gerçekleri yansıtmıyor söyledikleri. Gelelim 3 Temmuz'a; Fenerbahçeliler büyük bir hassasiyet gösteriyor. 'Sadece Fenerbahçe yapmadı, başkaları da yaptı' ne demek, Fenerbahçe de yaptı demek. O demek. Böyle sözleri olduğunu bilmiyordum. Bildikten sonra son 3 gün kullanmadım. İnsanlar bunu kullanıyorsa sen benden bilemezsin. O dönem Fenerbahçe büyük sıkıntıdan geçti. Sadettin Bey bu Fenerbahçe'ye aday olabiliyorsa, 2011'de o sarı lacivert duvarı örenler sayesinde aday olabiliyor. Muvaffak olsalardı 15 Temmuz'da, 3 Temmuz'da, Türkiye bambaşka yerde olabilirdi. Ben Fikret Seçen'le maç seyretmişim. İspat edin. Ben tanımıyorum. Şu an nerede olduğunu da bilmiyorum. Bu yanlış. Benim gibi bir insana yapılacak yanlış değil!"

"KAFAMI MI KESECEKLER?"

"Ben ilk defa şampiyonluk sözü veriyorum. Olmazsa hesabı keserler. Olamazsak seçime gideriz. Başka ne; kafamı mı kesecekler?

Burası Türkiye; 9 ayda neler olur. Belki biz uçup gideceğiz, sezon sonu bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Bu kadar cefasını çektik. Kamenilerden Ederson'a geldik. Geldiğimizde kalecilerimizin toplam yaşı 74'tü, o da Kameni'nin yaşı doğruysa. Biz tarihimizin en iyi kadrolarından birini kurduk. Onun için iddialıyız. Yapı konusunda mesafe kat edeceğimizi bildiğimiz için konuşuyoruz. Yönetim kurulumuzun kudretini bildiğimiz için konuşuyoruz. Yönetimin güçlü olması kötü bir şey mi, utanılacak bir şey mi! Yok efendim yönetimlerin gücüne değil de camiamızın omzunda ilerleyeceğiz diyor, iki paragraf sonra camiadan hiçbir şey istemeyeceğiz diyor. Bunların hangisi tutarlı bilmiyorum. Fenerbahçe'nin en büyük rekabet avantajlarının başında Fenerbahçeliler'in gönüllerinin cömert olmasıdır, iş adamıdır sponsorluk verir, taraftar olur 5 kombine alır, 2 forma alır. O yüzden bu şampiyonluk sözünü verirken trolleri, organize kötülüğü, mesnetsiz iftira atanları, herkesi yenerek söke söke alacağız. Destansı bir şampiyonluk olacak. Bunun için de en büyük transferin camia olması lazım. Camiamız gol atan rakibi değil bizim sporcumuzu desteklemeli, biz öyle büyüdük. Pazara kadar değil mezara kadar. O ruh gitmedi. Deplasmanda hem sonuçlar hem destek çok iyi."

"SEN FENERBAHÇE'NİN İÇİNDEN GEÇECEKSİN..."

"Bugün 220 küsür akreditasyon verilmiş bugün. 4-5 kişi yaygara koparıyorlar. Sen Fenerbahçe'nin içinden geçeceksin, Fenerbahçe'ye hakaret etmeyi rant kapısı haline getireceksin, ondan sonra elini kolunu sallayarak Fenerbahçe seçimlerine katılacaksın. Öyle bir dünya yok! Fenerbahçe başkanına algı yapmak, iftira atmak rant kapısı haline gelmiş. Bugün Fenerbahçe olarak sosyal medyada tutunacaksan Fenerbahçe'yi eleştirmek değil, herkes eleştirebilir. Geçen gün bir genç arkadaş vardı, beni desteklemiş ama eleştirdi, gidip öpmek istedim. Hakaret yok, saygısızlık yok. Galatasaraylılar, Fenerbahçe yönetiminde olmayacakmış. Nereden çıktı bu! Kombineler iptal edilmeyecek, nerede iptal edildi! Futbolcuları Samandıra'da dövelim diyen, Avrupa maçında çakmak atıp Fenerbahçe'nin dünya kadar zarar almasını sağlayacak adamların kombinesi iptal edildi."

"HANGİ TECRÜBEYLE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYOR?"

"3 Temmuz'dan sonra 1 şampiyonluğumuz var. Sıkıntısını hala çekiyoruz. Daha yeni belimizi doğrultuyoruz. Diyor ya '7 sene şampiyon olamamış, şampiyonluk beklemek macera' diyor. Futbolu yönetmiş, altıncı olmuş, yıllardır kulübün içinde, yanında olmayan bir insan, hangi tecrübeyle bu kadar şampiyonluk sözü veriyor?"

"YA BEN YA SADETTİN BEY"

"Tecrübeye mi, 7 yıllık ekilen tohumların meyve verme aşaması, kudretli bir yönetim mi, şampiyonluğa götürecek yönetimin bizde daha kudretli olduğuna inanıyoruz. O yüzden bize oy vermelerini istiyoruz. Yepyeni sayfa açmak isterlerse saygı duyarız. Ya ben ya Sadettin Bey..."

"ÖYLE YA DA BÖYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Fenerbahçe'nin her seçime gitmesi çok sıkıntılı bir durum ama bana göre öyle ya da böyle biz şampiyon olacağız. Ancak, hiçbir şeyin garantisi yok. Biz 99 gol 99 puanla şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamazdık' dedi. Ben kadromuza, mali gücümüze, hocamıza, yönetim kurulumun gücüne güveniyorum."

"O EKONOMİYİ BİZ YARATTIK"

"Ali Koç hep para konuşuyor diyor ya, Ali Koç'un parasından bahsetmiyorum ki. O ekonomiyi biz yarattık. 170 milyonlardan 350 milyon gelire çıktık. Her sene 50 milyon mu koyuyoruz, hayır. Biz fedakarlık yaptığımız için herkes fedakarlık yapıyor. Basketbolda müthiş bir şube yönetimi var, eskiden 14-16 milyon açık verirken, bugün 6 milyonlara indi açık. Hocamız ve idari menajerimiz Avrupa'nın en iyisi seçildi ama hala açık var, bunlar bir şekilde kapatılıyor. Herkes benim niyetimi, saf ve tertemiz, kayıtsız, şartsız Fenerbahçe sevdamı biliyorlar. Futbolda sıkıntılar var ama benden kaynaklanmadığımı biliyorlar."

"TRİBÜNLERE ADAM SOKUP..."

"Tribünlere adam sokup bağırtıp çağırtmak güzel, onlara motivasyon veriyor. Yarın kongre üyelerimiz gelmemezlik yapmasın lütfen. Kazanamazsak da iradeye saygı duyacağız."

"YÜZDE 52 FAİZ VAR, NE YAPAYIM!"

"Arazileri niye temlik veriyorsun diyorlar. Yüzde 52 faiz var, ne yapayım! O arazilerin bir kısmı borçla alındı, borcun bir kısmını da biz ödedik. Bürokratik izinleri ancak alabildik. Ben 2006'da yönetime girdiğimde Kenan Evren Lisesi'ni konuşuyorduk. Kulüp okullar ve spor salonları yaptık, 2021'de alabildik. Bize orada haksızlık yapıldı. Devletle yapınca bir şekilde ortak noktayı bulmak gerekiyor. Akademi arazisi, orijinalinde üniversite için alınmıştı. 4 sene sürdü mevzuat olarak onu bugünkü konuma getirmek. Çok basit ve popülist, seçimlere az kala tesis projesi açıklıyorsun. Bu yanlış."