CANLI | Anadolu Efes - ALBA Berlin

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk ediyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele, S Sport Plus'tan naklen ekranlara geliyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 56
ALBA BERLIN: 45
(3. PERİYOT)
1. periyot: 24-21
Devre: 48-35
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele, S Sport Plus'tan naklen ekranlara geliyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 56
ALBA BERLIN: 45
(3. PERİYOT)
1. periyot: 24-21
Devre: 48-35
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!