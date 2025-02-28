CANLI | Anadolu Efes - ALBA Berlin

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlıyor..

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Anadolu Efes - ALBA Berlin
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28 Şubat 2025 20:30
Son güncelleme 28 Şubat 2025 21:44
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk ediyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadele, S Sport Plus'tan naklen ekranlara geliyor.

CANLI SKOR:

ANADOLU EFES: 56

ALBA BERLIN: 45

(3. PERİYOT)

1. periyot: 24-21
Devre: 48-35

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