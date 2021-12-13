Can Sevim: "Daha fazla takım oyunu oynamak zorundayız"

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal süresi 70-70 biten karşılaşmada Gaziantep Basketbol'a 84-80 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Can Sevim, "Daha fazla takım oyunu oynamak zorundayız." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Can Sevim: 'Daha fazla takım oyunu oynamak zorundayız'
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13 Aralık 2021 15:00
ING Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'a 84-80 yenilen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Can Sevim, değerlendirmelerde bulundu.

Sevim, yaptığı açıklamada, Gaziantep Basketbol karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen yenildiklerini belirtti. Maçı kazanabilecek oyunu ortaya koyduklarını aktaran Sevim, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız yok muydu, vardı. Bir kere 45 dakika maç oynuyoruz 12 asist, 13 top kaybı yapıyoruz. Bu, oran olarak baktığımız zaman çok kötü bir yüzde. Topu daha iyi paylaşmamız lazım, bireysel oyundan çıkmalıyız. Daha fazla takım oyunu oynamak zorundayız. Galibiyetler anca böyle gelir."

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor, 13 puanla son sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Semt77 Yalovaspor'la karşılaştıktan sonra 26 Aralık Pazar günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.


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