Campuzano'nun menajeri açıkladı: 'Galatasaray transfer etmek istiyor'

Uzun uğraşlara rağmen hem sezon başı hem de devre arasında nokta atışı bir orta saha transferi yapamayan Galatasaray, Etebo'nun ardından Gedson'u da kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Sarı kırmızılıların gündemine bu kez Kolombiyalı bir isim geldi: Jorman Campuzano



Kariyerine Boca Junior'ta devam eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorman Campuzano'nun menajeri Gianluca De Franco, futbolcuya gelen transfer tekliflerine ilişkin soruya cevap verirken, Galatasaray'ın da ilgisi olduğunu onayladı.



"AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR"



Galatasaray, Benevento ve Fiorentina ile adı anılan Campuzano için yöneltilen, "Avrupa kulüplerinden Jorman Campuzano için bir temas var mı? Galatasaray, Benevento ve Fiorentina iddiaları çıkmıştı. Hangileri doğru?" sorusunu yanıtlayan menajer, "Avrupa'da onu takip eden farklı takımlar var. Genelde isim vermeyi sevmem ama söylenen kulüplerin yoklamalar yaptığını onaylıyorum" dedi.



"PIRLO'YA BENZETİYORUM



Gianluca De Franco ayrıca, "Jorman, Boca'da önemli bir gelişme kaydetti. Paslardaki isabet oranı %90'ın üzerinde. Taktiksel olarak da çok iyi durumda. İtalya'dan Pirlo'ya benzetebilirim." sözlerine yer verdi.



2019'da Atletico Nacional'dan 3.5 milyon euro bedelle alınan Jorman David Campuzano Puentes, Boca Juniors'ta 56 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı



