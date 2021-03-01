Çağla Çelik'in hedefi milli takımda kalıcı olmak

Türkiye Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı oyuncusu olan ve ABD'nin Üniversite Sporları Federasyonu Ligi (NCAA) takımlarından Lake Forest College'de forma giyen Çağla Çelik, milli takımdan kopmak istemediğini söyledi.



ABD'de bir yandan eğitimini de sürdüren 22 yaşındaki milli oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitiminin tamamlanmasının ardından buz hokeyi sporunu devam ettirmekte zorlanacağını belirterek, "Buz hokeyine başladığımda ilginin artmasını sağlamayı amaçlıyordum. Buradaki eğitimimden sonra Türkiye'ye dönüp milli takıma katkım olsun istiyorum." dedi.



Türkiye'deki kariyerinin ardından önce Kanada'da sporunu yapmaya devam eden ve daha sonra ABD'ye geçen Çağla, bir Türk sporcunun buz hokeyi yapmasıyla ilgili tepkiler konusunda, "Kesinlikle şaşırdılar. Hatta diğer takımdaki oyuncular genellikle karşılaşacağı takımlara bakarlar. Zaman zaman bu konuda 'nasıl başladın, nasıl NCAA'desin' diye mesajlar aldım. Bir kere başka takım oyunculardan biri gelip benimle konuşmuştu. 'NCAA ne alaka' diye tepkiler aldım. Takım arkadaşlarım beni destekliyor. Neredeyse beni idol olarak görüyorlar. Ben de onları o şekilde görüyorum. Aramızda tatlı bir iletişim var." diye konuştu.



Baleden buz hokeyine



Daha önce basketbol, masa tenisi ve yüzme sporlarıyla ilgilenen Çağla, 7 sene bale yaptıktan sonra keskin bir dönüşle buz hokeyi yapmaya başladı.



Bale yaptığı dönemlerde modern dansla da ilgilendiğini vurgulayan genç sporcu, "7 senenin sonunda baleyi bırakma kararı aldım. Benim için keskin bir geçiş oldu. Zor bir karar oldu, sonuçta 7 senelik bir emek vermiştim. Bale bana disiplin kattı. Esneklik de kazandırdı. Esneklik spor dalında her zaman avantajdır. Buz hokeyinde bunların avantajını yaşadım." değerlendirmesinde bulundu.



Buz hokeyinin Türkiye'de popülerliğinin artığına dikkati çeken Çağla, şunları söyledi:



"Eskiden buz hokeyi Türkiye'de fazla popüler değildi ama geçmişe kıyasla ilginin arttığını gördüm. 3 yıldır Türkiye'ye gelmiyordum. Pandemiden dolayı döndüğümde antrenman fırsatım oldu. Buza ilginin fazla olduğunu gördüm. Küçük yaştaki oyuncular artmış durumda. Federasyon başkanımız da sesimizi duyurmak için çok yardımcı oluyor." diye konuştu.



"Türkiye buz hokeyinde çok şey yapabilir"



Türkiye'de buz hokeyinin daha da yaygınlaşabileceğini anlatan Çağla, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye buz hokeyinde çok şey yapabilir. Türk halkı tarafından sevilmesini düşündüğümüz spor. Adrenalin barındıran, kontak ve hızlı spor. Bir buz hokeyci olarak Türk halkının bu sporu seveceğini düşünüyorum. Daha fazla buz pisti yapılması gerekiyor. İstanbul'da sadece bir olimpik buz pisti var, başka şehirlerde de yapılması gerekiyor. Yabancı uyruklu antrenör gelmeli."



Okul eğitiminin ve sporun bir arada götürülmesinin zorluğuna değinen Çağla, "Çok zorlanmıştım. Bir ay milli takım süreci oluyor, o zaman okula gidemiyorsunuz. Ben zamanımı iyi ayarladım. Gün içinde her zaman program çıkarırdım, o programa bağlı gitmeye çalışırdım." ifadelerini kullandı.



"Şu anda bir endişem yok"



Yeni tip koronavirüs salgının ABD'de kendisine etkisini değerlendiren Çağla, şunları söyledi:



"Biz 23 kişilik bir takımız ama Kaliforniya'daki bir arkadaşımız gelmek istemedi. Ben Illinois'deyim, Kaliforniya buradan çok daha kötü durumda. Arkadaşım ailesini bırakıp gelmek istemedi. Onunla iletişim halindeydim. Onunla konuştuktan sonra ABD'ye dönüp dönmemek konusunda tereddüt ettim. ABD'deki arkadaşım takıma gitmiyor, ben farklı ülkedeyim ve sezonun iptal olması halinde ne olacağını düşündüm. Sürekli antrenörümle iletişim halindeydim. Şu anda bir endişem yok. Haftada üç kez test oluyoruz."



NCAA Ligi'ndeki sezonu değerlendiren Çağla, "Sezon iyi gidiyor. Vakalardan dolayı geç başladık. Play-off oynamayı garantiledik. Normalde sezon içinde 20-25 maç yapıyorduk ama pandemiden dolayı sezon 6 artı play-off'a inmiş durumda. Vakalardan dolayı idman yapma şansımız da olmadı." diye konuştu.



