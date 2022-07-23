Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, gelecek vadeden futbolculara çarpıcı bir mesaj verdi.



"GENÇ OYUNCU KAZANDIRMAK EN BÜYÜK HAYALİMİZ"



Kayserihaber Gazetesi'nin haberine göre; Çağdaş Atan, gelecek vadeden oyuncuları A Takım kadrosuna monte etmek için yoğun uğraş veriyor. Atan, "Genç oyuncu kazandırmak en büyük hayalimiz" diyerek oyuncuların önünü açabileceğini net bir dille ifade etti.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSLARI



Kayserispor, geçen sezon 47 puanla ligi 14. sırada bitirmişti. Sarı-kırmızılılar 38 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi almıştı.





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