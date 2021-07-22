Ç.Rizespor, Salomon Rondon'u açıklıyor

Çaykur Rizespor, büyük bir sürpriz olmazsa önümüzdeki hafta içerisinde Salomon Rondon transferini açıklamaya hazırlanıyor.

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Ç.Rizespor, Salomon Rondon'u açıklıyor
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22 Temmuz 2021 14:09
Çaykur Rizespor 'da sıra forvete geldi. Yeşil-Mavililer, bir süredir görüşme halinde olduğu Salomon Rondon'u renklerine bağlamak için gün sayıyor. Tecrübeli forvetle işin imza aşamasına geldiği bildirildi.

Çin'de Dalian takımında forma giyen ve yıllık ücreti 7 milyon Euro olan Rondon'la Rizespor'un senelik 1.5 milyon Euro'ya el sıkışması bekleniyor. Bu transfer için yoğun mesai harcayan Yeşil-Mavililer'de teknik direktör Bülent Uygun, Rondon'un transferini özellikle istemişti.


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