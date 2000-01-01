Butler: "NBA Finalleri'nde zayıf taraf olduğumuzu düşünmüyorum"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Batı'nın zirvesinde yer alan Los Angeles Lakers'la NBA Finalleri'nde karşılaşması öncesi, sezonu beşinci sırada bitirmiş olan Heat'in bu seride zayıf taraf olarak görülmesini istemediğini belirtti.



Butler, gözlemcilerin ekibini nasıl bir kimlikle ilişkilendirmesini tercih ettiğini şu şekilde belirtti:



"Gerçekten iyi bir takım olarak; bu kadar. Gerçekten iyi bir takım. Herkesten daha iyi olduğumuzu söylemeyeceğim. Ama sadece zayıf taraf olduğumuzu düşünmüyorum. Cidden. Kimse bizim burada olacağımızı kestirememiş miydi? Sorun değil. Eminim ki kimse bizim kazanacağımıza da inanmıyor. Bu da sorun değil. Ama bunu anlıyoruz. Bunu benimsiyoruz, çünkü günün sonunda, gerçekten umursamıyoruz.



Sadece çıkıp rekabet edeceğiz, her zaman olduğu gibi hep beraber oynayacağız ve sonunda nereye varacağımızı göreceğiz. Ama tabii ki, bunu kendi yöntemimizle yapacağız - Miami Heat yoluyla. Bu yol bizim için tüm yıl boyunca işe yaradı."



"BURADA KENDİM OLABİLİYORUM"



Geçtiğimiz 30 yılda, başka hiçbir takımın Final serisine yükselmek için 30'a 1 şansı bulunmuyordu. En yakını, 2015'te 28'e 1 şansı bulunan Warriors ekibiydi. Ancak bunların hiçbiri, geçtiğimiz Temmuz ayında Philadelphia 76ers ile imza-ve-takas anlaşmasının bir parçası olarak geldiğinden beri, Heat kültürünün bir parçası olmayı oldukça benimseyen Butler için pek önemli değil:



"Sanırım, dediğim gibi, burada kendim olabiliyorum. Durumu nasıl görürsem, olduğu gibi söyleyebiliyorum. Kimse bunu kişisel almıyor. Kimsenin, Philadelphia'da olduğu iddia edildiği gibi beni kontrol etmeye çalışması konusunda endişelenmeme gerek olmuyor.



Ama oradaki oyunculara ve o organizasyondaki hiç kimseye karşı bir dargınlığım yok. Olduğum yerde mutluyum. Anlayacağınız gibi, işe yaradı ve bu konuyu da burada kapatacağım. Burada neler başarabileceğimizi biliyordum. Yılın ortasında bazı önemli parçalar ekledik ve şimdi ise bulunduğumuz yerdeyiz. Bu yüzden, gerçekten geriye çok fazla bakmıyorum. Yanımdaki grubumla, şu ana odaklanmalıyım."



