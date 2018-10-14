GOLLERİYLE 'BİZ BURADAYIZ' MESAJI

SAMET AYBABA DA GÜVENİYOR

BİR TEK SİVASSPOR OYNATMADI

Bursaspor'un Galatasaray maçı öncesinde Balıkesirspor ile hazırlık mücadelesinde genç oyuncular attığı gollerle Samet Aybaba'nın bir kez daha gözüne girerken, tecrübeli teknik adam da aynı zamanda ligde en fazla genç oyunculara şans tanıyan çalıştırıcı olarak dikkat çekiyor.Spor Toto Süper Lig'de 19 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, milli arayı Balıkesirspor ile yaptığı hazırlık maçı ile değerlendirdi. Balıkesir'de oynanan karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılarda genç oyuncular ise sergiledikleri oyun ve skora olan katkılarıyla teknik direktör Samet Aybaba'ya 'biz buradayız' mesajı verdi.Sezon başında Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan 16 yaşındaki Ali Akman, takımının ilk golünü kaydederken performansıyla da takdir topladı. İkinci gol ise 23 yaşındaki Furkan Soyalp'tan gelirken, genç oyuncu yeniden affedilerek takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından ilk çıktığı maçta skora katkı verdi ve forma için savaşacağını gösterdi. Son gol de 18 yaşındaki Çağatay Yılmaz'dan gelirken, genç oyuncu da rakip ağları havalandırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.Teknik direktör Samet Aybaba da gençlere verdiği önem ile ön plana çıkarken bu sezon da bu görüntüsünü lige yansıttı. Deneyimli teknik adam ligdeki diğer 17 teknik adam arasında en fazla 23 yaş ve 23 yaş altı oyunculara şans veren çalıştırıcı oldu. Bursaspor'da bu sezon 23 ve 23 yaş altı 10 oyuncu ligde süre alırken, yeşil beyazlılar böylelikle gençlere en fazla forma veren kulüp konumunda yer aldı.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise söz konusu yaş gruplarından 3'er oyuncusunu ligde oynattı. Bursaspor'dan sonra en fazla genç oynatan kulüp ise Antalyaspor. Kırmızı beyazlılar 5 oyuncusuna süre tanıdı. Demir Grup Sivasspor ise şu ana dek ligde geride kalan 8 hafta sonunda 23 yaş veya 23 yaşın altındaki oyuncusuna forma şansı vermedi.