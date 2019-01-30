SON 15 HAFTA ZORLU GEÇİYOR

KRİTİK MAÇLAR VAR

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, 20'nci haftaya 23 puanla 11'inci sırada giriyor. Bu sezon özellikle berabere bitirdiği maçlarla ön plana çıkan yeşil beyazlıların son 5 sezonunda ise ikinci yarılarda zorlandığı görülüyor. Bursaspor, önceki son 5 sezonunda ligin 19 haftalık periyodunda 27.2'lik bir puan ortalaması yakalarken, ligin geride kalan haftalarında ise bu puan ortalamasının 17.6'ya düştüğü gözlemlendi.Bu süreç içerisinde yeşil beyazlılar, en kötü ikinci yarı performansını ise 2016/17 sezonunda gerçekleştirdi. O dönemin ilk 19 haftasını 27 puanla geride bırakan Bursaspor, sonraki 15 haftada ise yalnızca 11 puan toplayabildi ve 8'inci sıradayken sezonu 14'üncü basamakta noktaladı. Bu durum ligin ikinci yarısında maçların daha da zorlu geçtiğine işaret ediyor.İkinci yarıya Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor beraberlikleriyle başlayan Bursaspor'u ise zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Samet Aybaba'nın öğrencileri, akabinde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Dönüşte Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Bursaspor, daha sonrasında ise Medipol Başakşehir ile İstanbul'da karşılaşacak.Bursaspor'un son 5 sezonunda son 15 haftada topladığı puanlar ise şöyle;2017/18 (14 Puan), 2016/17 (11 Puan), 2015/16 (20 Puan), 2014/15 (24 Puan), 2013/14 (19 Puan).