TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk maçında Bursaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Bursaspor, 8-0 kazandı.



Bursaspor'un gollerini; 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe kaydetti.



Bu sonuçla berabere Bursaspor, sezona galibiyetle başladı. Fifa'dan 6 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor ise -6 puan ile son sırada konumlandı.



Bursaspor gelecek hafta ligde 1461 Trabzon'u konuk edecek.