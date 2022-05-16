Burak Elmas'tan Abdurrahim Albayrak'a salvolar

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili açıklamalar yaptı.



Burak Elmas, "Bu kolay bir süreç değil. Aileme ciddi anlamda hakaretler oldu, kızıma, oğluma. Onlar benden daha zor geçtiler. Bu göreve ben aday oldum, onlar olmadı. Onlara da tepkiler geldi. Son ana kadar yanımda durdular. Gelelim ailemi işin içine karıştıran Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a. Abdurrahim Bey'in nasıl bir kişilik olduğunu şimdi anlatacağım." dedi.



"ÖNCE DAVA ETTİ, SONRA TEŞEKKÜR ETTİ"



Galatasaray'ın başkanı, "16 Nisan 2019'da ibra edilmedikten sonra açtıkları davada 2 kere dilekçede taraflı ve kötü niyetli olmakla suçladığı, yapmadığı bir konuşma üzerinden de genel kurulu manipüle etmekle suçladığı Metin Sinan Aslan'a bizim ibra olmadığımız genel kurulu çok iyi yönettiği için teşekkür etti. Sürekli de konuşuyorlarmış. Metin Sinan Aslan'ın bunları unutmadığını düşünüyorum, ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.



"UTANMADAN HADSİZ İDDİALARDA BULUNDULAR"



Elmas, "Genel kurul iradesini hiçe saymış, kuruş değil duruş tweetleriyle takipçi kazanmak için yola çıkmış insanları neler yaptığına bakalım. Olağan genel kurul ibra olmadıktan 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönettiler. Divan Kurulu üyelerinin, genç liselilerin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedavaya aldık denilen Oğulcan ile ilgili krizin, Galatasaray'a maddi ve manevi Rizespor ile yaşadığımız olaylarda zarar yaşamasına neden oldular. Hiç bunları yaşamamışlar gibi, çıkıp utanmadan divan kurulunda hadsiz iddialarda bulundular. Ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağım." açıklamasını yaptı.





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