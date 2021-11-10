Burak Elmas, Epözdemir'le buzları eritti!

Beşiktaş yenilgisinin ardından Galatasaray yönetimi ikiye bölündü.Başkan yardımcılarından Remzi Sanver ile Rezan Epözdemir, derbideki hakem yönetimiyle ilgili farklı açıklamalar yaparken başkan Burak Elmas, Sanver'e katıldığını söyledi.Epözdemir, bu sözlere kırılırken bir hafta boyunca diğer yöneticilerle iletişimi kesti.Başkan Elmas ise Karagümrük maçını Rezan Epözdemir ile birlikte aynı locada izleyerek buzları eritti.