Burak Elmas, Epözdemir'le buzları eritti!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş sonrası açıklamalar nedeniyle kırılan Rezan Epözdemir ile buzları eritti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas, Epözdemir'le buzları eritti!
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10 Kasım 2021 12:57
Beşiktaş yenilgisinin ardından Galatasaray yönetimi ikiye bölündü.

Başkan yardımcılarından Remzi Sanver ile Rezan Epözdemir, derbideki hakem yönetimiyle ilgili farklı açıklamalar yaparken başkan Burak Elmas, Sanver'e katıldığını söyledi.

Epözdemir, bu sözlere kırılırken bir hafta boyunca diğer yöneticilerle iletişimi kesti.

Başkan Elmas ise Karagümrük maçını Rezan Epözdemir ile birlikte aynı locada izleyerek buzları eritti.




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