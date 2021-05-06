Burak Elmas: 'Derbide Beşiktaş'ı yeneriz'

Galatasaray'da başkan adaylarından Burak Elmas, Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...



SEÇİM MALZEMESİ OLMAMALI



Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması mümkün değil çünkü Galatasaray'ın ta kendisi ve teknik direktörlüğü bıraksa bile Galatasaray şapkası hep önünde olacak. Başkan seçilirsem, Fatih Terim ile devam etmeyi arzu ediyorum ama henüz hoca ile konuşmadığımdan hoca adına taahhüt veremem. Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama Fatih Terim seçim malzemesi de yapılmamalı. Bana sürekli bu soru sorulduğu için hoca ile çalışmak istediğimi söylüyorum. Seçim siyaseti yapılması, hocaya da haksızlık.



POPÜLER OLMAK IÇIN YOLA ÇIKMADIK!



Yola çıkarken bu yolun ne kadar zor olduğunu ve cesur kararlar almamız gerektiğini bilerek çıktık. G.Saray en zor dönemine girdi. Popüler olmak için bu işe soyunmadık. Görevi bıraktıktan birkaç sene sonra yaptıklarımızın değeri anlaşılacak. Cesur ve kararlı olacağız. Ben kişilerin değil Galatasaray'ın başkanı olacağım. Galatasaray'ın doğrulukları çerçevesinde, kişilerin istediğini değil Galatasaray'ın ihtiyaçlarını yerine getireceğim.



ARDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK



Arda için Fatih Hoca zaten kararını verdi. G.Saray'ın yalnız bırakıldığı dönemde kaptan olarak sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdi. Kısa sürede güzel bir sınav verdi Arda... Fatih Terim ve Arda gibi Galatasaray'ı evi gibi gören isimlerin varlığı çok önemli. Arda önce futbolcu sonra da başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak.



YÜKSEK MALİYET BİTTİ!



70 milyon Euro ile kaybettiğimiz şampiyonluklar olduğu gibi 40 milyon Euro ile şampiyon olduğumuz sezonlar da var. Doğru bütçe, doğru strateji ve doğru takımı kuracağız. Hocamızla görüşeceğiz... Popüler olmak için yüksek maliyetli oyuncuları getirme devri bitti.



BEŞİKTAŞ'I YENERİZ



Türk Telekom Stadı'nın sponsorluğu için görüşmeleri yaptık. Mevcut anlaşmadaki rakamın çok daha üzerinde bir isim sponsoru bulduk.



Galatasaray şampiyonluk şansı azalsa dahi her maça kazanmak için çıkar. Hele ki Fatih Hoca'nın %1 ihtimal bile kalsa pes etmeyeceğini biliyorum. Hafta sonu derbiyi kazanırız ve şampiyonluk şansımızı son ana kadar taşırız.



