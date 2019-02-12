Bursaspor ile oynanan lig maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Burak Yılmaz, ofsayt konusunda da ilgi çekici bir istatistik yakaladı.Tecrübeli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta hiç ofsayta kalmadı.Trabzonspor ile ligin ilk yarısında 7 maçta 20 kez ofsayta düşen Burak, Beşiktaş'ta bu sıkıntılı durumu tekrar etmedi.