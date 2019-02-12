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Burak, Beşiktaş'ta ofsaytı unuttu!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, geçmiş yıllarda sıkça eleştirildiği "Ofsayt" sorununu da ortadan kaldırdı.

Kaynak: Milliyet
Burak, Beşiktaş'ta ofsaytı unuttu!
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12 Şubat 2019 12:16
Bursaspor ile oynanan lig maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Burak Yılmaz, ofsayt konusunda da ilgi çekici bir istatistik yakaladı.

Tecrübeli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta hiç ofsayta kalmadı.

Trabzonspor ile ligin ilk yarısında 7 maçta 20 kez ofsayta düşen Burak, Beşiktaş'ta bu sıkıntılı durumu tekrar etmedi.

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