Chicago Bulls, genç yıldız Josh Giddey için gelen tüm sign-and-trade (imzala ve takas et) tekliflerini geri çevirdi.NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, Bulls yönetimi bu konuda herhangi bir senaryoyu masaya dahi yatırmaya sıcak bakmıyor.Giddey ile Bulls arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. Chicago'nun yıllık yaklaşık 20 milyon dolar değerinde uzun vadeli bir kontrat önerdiği, Giddey'nin ise yıllık 30 milyon dolara daha yakın bir rakam talep ettiği bildiriliyor.Giddey'ye birden fazla takımın ilgi göstermesine rağmen Bulls, bu süreçte dışarıdan gelecek teklifleri dikkate almayacağını açıkça ortaya koydu. Fischer, RealGM'e yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.22 yaşındaki oyun kurucunun sınırlı serbest oyuncu statüsü, süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Giddey, rakip bir takımın cazip bir teklif yapmaması durumunda, istediği 30 milyon dolara yaklaşan maaşı elde etme konusunda sınırlı kozlara sahip.Oyuncunun temsilcileri, Giddey'nin piyasa değerini Jalen Suggs ve Jalen Johnson'ın yakın dönemde imzaladığı kontratlarla kıyaslarken; Chicago yönetimi bu rakamları eşleştirme konusunda temkinli davranıyor. Fischer, Bulls'un Alex Caruso'yu Giddey karşılığında takas ettiğini ve bu süreçte birden fazla birinci tur draft hakkı içeren teklifleri reddettiğini hatırlatarak, kulübün Giddey'yi gelecekteki kadro yapılanmasının merkezinde gördüğünü belirtti.Giddey'nin uzun vadede Chicago'da kalma isteğine dair sinyaller de mevcut. Genç oyuncu, sözleşme belirsizliğine rağmen yaz döneminde takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlarda yer alarak ekibe uyum sağladığını gösterdi.Bulls'un maaş bütçesini etkileyen diğer planları arasında Jonathan Kuminga'ya olan ilgisi de bulunuyor. Bu durum, yönetimin Giddey'ye ne kadar agresif bir şekilde yaklaşacağını belirleyen etkenlerden biri olabilir.Olası senaryolardan biri de Giddey'nin elemeli teklifini (qualifying offer) kabul ederek 2025-26 sezonunu bu şartlarla oynaması ve 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu olarak piyasaya çıkması.Antrenman kampı yaklaşırken Chicago'nun tutumu netliğini koruyor. Taraflar arasında dramatik bir gelişme yaşanmadığı sürece, Giddey'nin önümüzdeki sezon mevcut sözleşme statüsüyle takıma dönmesi bekleniyor.