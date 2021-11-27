Bülent Korkmaz: 'Beşiktaş'tan sonra bu maç üzdü'

Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldn Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz mağlup duruma düşüp 10 kişi de kalınca işlerinin daha zorlaştığını söyledi.



Antalyaspor'u tebrik eden Korkmaz, "Beşiktaş karşılaşmasından sonra böyle bir maçı kaybetmek bizi üzdü. Futbolda bunlar var. Aslında bu maça da antrenman olarak da çok iyi hazırlanmıştık." diye konuştu.



Korkmaz, bir gazetecinin, bazı Antalyaspor taraftarının tribünden kendisine yönelik tepkisini hatırlatması üzerine, "Oynayan bütün genç oyuncuları benim zamanımda çıktı. 'Ben çıkardım' diyebilirim ekibimle beraber. Onlardan 4-5'i de oynuyor. Nedenini ben de anlamış değilim." ifadesini kullandı.





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