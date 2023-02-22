Buğrahan Tuncer ve Eda Ece'den evlilik kararı

Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer, oyuncu sevgilisi Eda Ece ile evlilik kararı aldı.

Haber; Posta, Fotoğraf; Instagram
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Buğrahan Tuncer ve Eda Ece'den evlilik kararı
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22 Şubat 2023 10:50
Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer, Eda Ece ile nikah masasına oturuyor.

4 yıldır birlikte olan çift evlilik kararı aldı. Buğrahan Tuncer - Eda Ece çifti 8 Haziran'da görkemli bir düğünle evlenecek.

Çiftin düğün için Beşiktaş'ta bulunan denize sıfır bir oteli tercih ettiği öğrenildi.

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