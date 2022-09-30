TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Kırşehir Futbol'la golsüz berabere kalan namağlup Bucaspor 1928, deplasmanda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.
DUMLUPINAR, 3 PUANA İNANIYOR
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Serik Belediyespor karşılaşmasını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olacaklarını söyledi. Bucaspor 1928, 6 hafta sonunda bu maç öncesi grupta 10 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Serik Belediyespor aynı puanla averajla 4'üncü basamakta bulunuyor.
DUMLUPINAR, 3 PUANA İNANIYOR
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Serik Belediyespor karşılaşmasını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olacaklarını söyledi. Bucaspor 1928, 6 hafta sonunda bu maç öncesi grupta 10 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Serik Belediyespor aynı puanla averajla 4'üncü basamakta bulunuyor.
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