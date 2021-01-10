Bruno Fernandes: 'Pogba bana yardımcı oluyor'

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, takım arkadaşı Paul Pogba için övgü dolu ifadeler kullandı.



"ANTRENMANDAN SONRA BENİ ARIYORDU"



Pogba ile arasının iyi olduğunu söyleyen Fernandes, "Paul Pogba ile olan ilişkim iyi. İkimiz de İtalyanca konuşuyoruz. Ben geldiğimde sakatlandı. Onu, bizden uzakta çalışırken ve antrenman yaparken gördüm. Antrenmandan sonra bazen beni arıyordu ve 'Oyununu, hareketlerini görüyorum, sağa, sola çıkıp, pas istediğini, boşta kaçtığını, arkaya sarktığını görüyorum. Endişelenme. Hazır duruma geldiğimde seni topla buluşturacağım." dedi.



"DAHA İYİ OLMANIZ İÇİN YARDIMCI OLUYOR"



Fransız futbolcunun yardımcı olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu, "Size verdiği güveni gösteriyor. Sizin daha iyi olmanız için yardım etmeye çalışıyor ve siz de onun daha iyi olmasına yardımcı oluyorsunuz. Sezonu beraber oynayarak çok iyi bitirdik. Ama sezon başlangıcı Pogba için zor oldu. Çünkü koronavirüse yakalanmıştı. Pogba'nın formunu bulması gerçekten zordu. Ancak bence çok daha iyi ve kendinden emin döndü. West Ham'a karşı attığı gol, ona daha fazla güven verdi. Takımın ona ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



