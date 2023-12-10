Bruno Fernandes: "Kazanmak zorundayız"

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynayacakları maç için konuştu. Portekizli oyuncu, kazanmak ve Galatasaray maçından kendileri adına iyi bir sonuç beklemek zorunda olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruno Fernandes: 'Kazanmak zorundayız'
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10 Aralık 2023 18:21
Manchester United'ın önemli isimlerinden Bruno Fernandes, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları maçla ilgili açıklamada bulundu.

Takımının Bournemouth'a 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından konuşan Fernandes, "Bir sonraki maçın gerçekten zor olacağını biliyoruz çünkü kazanmak ve diğer maçtan (Kopenhag-Galatasaray) iyi bir sonuç beklemek zorundayız. İşimizi yapmak zorundayız. Kazanmak için fazlasıyla yetenekli olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Manchester United'ın, son maçlar öncesinde 4 puanı bulunuyor. İngiliz ekibi, gruptan çıkmak için Bayern Münih'i mutlaka yenmek ve Kopenhag-Galatasaray karşılaşmasından beraberlik beklemek zorunda.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçlarda Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Grupta yer alan temsilcimiz Galatasaray ise Kopenhag deplasmanına gidecek.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE:

1-Bayern Münih: 13 puan
2-Kopenhag: 5 puan
3-Galatasaray: 5 puan
4-Manchester United: 4 puan

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