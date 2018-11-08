Brown ve Fultz, "Fultz sağlıklı değil" iddiasını reddettiler

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Philadelphia 76ers koçu Brett Brown ve genç oyuncu Markelle Fultz, Fultz'un antrenörü Drew Hanlen'ın sosyal medyadaki "Fultz sağlıklı değil" iddiasını reddettiler.Hanlen, Twitter'da kendisine Fultz'la ilgili bir şey yazan bir takipçiye verdiği cevapta "Fultz sağlıklı değil" ifadesini kullanmıştı.Brown, Fultz içinaçıklamasını yaparken, Fultz ise şu ifadeleri kullandı:Hanlen, geçtiğimiz yaz döneminde Fultz'un antrenörü olarak işi devralmıştı.