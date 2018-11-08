Brown ve Fultz, "Fultz sağlıklı değil" iddiasını reddettiler

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown ve genç oyuncu Markelle Fultz, Fultz'un antrenörü Drew Hanlen'ın sosyal medyadaki "Fultz sağlıklı değil" iddiasını reddettiler.
Hanlen, Twitter'da kendisine Fultz'la ilgili bir şey yazan bir takipçiye verdiği cevapta "Fultz sağlıklı değil" ifadesini kullanmıştı.
Brown, Fultz için "Basketbol oynuyor ve iyi gidiyor, iyi durumda. Hiç kimse yüzde 100 sağlıklı değil, ama kendisi JJ Redick ve Joel Embiid gibi basketbol oynamak için yeterince sağlıklı."
açıklamasını yaparken, Fultz ise şu ifadeleri kullandı: "Elbette, bu oyunda hiç kimse %100 sağlıklı değildir. Yedi günde beş maç yapıyorsun ve çarpmalarla morluklar oluyor. NBA hayatı böyle. Her şey gayet iyi. Beni hergün sahada rekabet ederken görüyorsunuz zaten."
Hanlen, geçtiğimiz yaz döneminde Fultz'un antrenörü olarak işi devralmıştı.