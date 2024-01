Toronto Raptors guardı Bruce Brown, New York'u "çok sevdiğini" ve Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'ya "hayran olduğunu" söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Raptors'ın Knicks'e karşı oynadığı maç için New York'a dönen Brown, kendisinin "tam Thibodeau'nun seveceği tipte bir oyuncu" olduğunu belirtti:



"Sahanın her iki ucunda da kendimi vererek oynarım. Benden yapmamı istediği her şeyi yapabilirim. Onun sevdiği tipte bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ne zaman Thibs'e karşı oynasak, saygımdan yanına gidip elini sıkarım."



Indiana Pacers'la iki yıllık sözleşme imzalamadan önce Knicks'le sözleşme imzalamayı düşündüğünü belirten Brown'ın, New York tarafından hedef alabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.



Brown ayrıca Brooklyn Nets'te oynadığı dönemden beri New York'u ne kadar sevdiğinden bahsetti:



"New York'u çok seviyorum. Burada yaşamadan önce nefret ediyordum ama taşınır taşınmaz çok sevdim. Ne zaman bir şey yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Harika restoranları var ve harika bir şehir. Geri dönmek hep çok güzel."



Brown bu sezon 35 maçta 12.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarına sahip.