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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya - Arjantin maçında yaşanan olaylar damga vurdu.Brezilya polisi, Arjantin taraftarlarına copla müdahalede bulundu. Lionel Messi, bu olay sonrası takımı soyunma odasına götürdü ve birkaç dakika sonra Arjantin sahaya geri döndü. Bu nedenle karşılaşma geç başladı.Messi, takımı soyunma odasına götürmesinin ardından saha içinde Brezilya'dan Rodrygo ile bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Lionel Messi'ye,dediği ifade edildi. Messi'nin ise,şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından,şeklinde bir açıklama yaptı.Öte yandan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de Brezilya polisinin, taraftarlarına copla saldırısının ardından polise müdahalede bulundu.Brezilya ile Arjantin arasında Maracana'da oynanan mücadele ise Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamenti attı.