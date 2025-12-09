Brann-Fenerbahçe maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Brann ile oynayacağı mücadelede Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak.



UEFA'nın açıklamasına göre, Brann Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Delajod'nun yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise yine Jeremy Stinat olacak.



Karşılaşmada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da ise Marc Bollengier görev alacak.



