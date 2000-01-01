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Brand: "Ben'in oynamaya hazır olduğunu biliyorum"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'a, KOVID-19 salgınının tamamı boyunca, 76ers antrenman tesisinde sırt sakatlığının rehabilitasyonunu sürdürmesine izin verildiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'a, KOVID-19 salgınının tamamı boyunca, 76ers antrenman tesisinde sırt sakatlığının rehabilitasyonunu sürdürmesine izin verildiği bildirildi.

Takımın genel menajeri Elton Brand şunları söyledi:

"Ben ve diğerlerine tesisimizi kullanma izni verildi. Egzersiz yapmak ve rehabilitasyon yapmak için uygun ekipmanı alabilmeleri çok önemli. Bir süredir de orada. Bunu ilk haftadan beri yapıyor. Oraya erişim sağlamasına olanak sağlayabildik."

Brand, sezon yeniden başlarsa, Simmons'ın oynamaya hazır olacağına inandığını da ekledi:

"Ağırdan aldık, iyileşmesi ve rehabilitasyonu konusunda metodik ve düşünceliydik ve durumdan da emin olduk, çünkü acelemiz yoktu. Spekülasyon yapmak zor. Kendisi çok çalışıyor ve biliyorum ki dönmeye hazır olmaya oldukça yakın."


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