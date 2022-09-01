Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık kampında yaptığı disiplinsiz davranış sebebiyle gözden düşen Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Braga, siyah-beyazlı takımdan genç stoperi kadrosuna kattı.
SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; futbolcunun transferi için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödenecek.
BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO
Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga oyuncu için 40 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.
SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; futbolcunun transferi için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödenecek.
BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO
Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga oyuncu için 40 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.