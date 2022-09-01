Braga, Serdar Saatçı'nın bedelini belirledi!

Beşiktaş'ta gözden düşen Serdar Saatçı, Portekiz ekibi Braga ile anlaştı. Sözleşme detayları netleşirken, Braga oyuncu için flaş bir karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Braga, Serdar Saatçı'nın bedelini belirledi!
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01 Eylül 2022 12:49
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık kampında yaptığı disiplinsiz davranış sebebiyle gözden düşen Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Braga, siyah-beyazlı takımdan genç stoperi kadrosuna kattı.

SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; futbolcunun transferi için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödenecek.

BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO

Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga oyuncu için 40 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.



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