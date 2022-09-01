Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlık kampında yaptığı disiplinsiz davranış sebebiyle gözden düşen Serdar Saatçı ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Braga, siyah-beyazlı takımdan genç stoperi kadrosuna kattı.



SERDAR SAATÇI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?



Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; futbolcunun transferi için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus ödenecek.



BRAGA'DAN FLAŞ KARAR: 40 MİLYON EURO



Serdar Saatçı ile yapılan anlaşmada Braga oyuncu için 40 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi. Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.







