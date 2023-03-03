BOTAŞ, Bursa Uludağ'ı bozguna uğrattı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Bursa Uludağ Basketbol'u deplasmanda 113-51 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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BOTAŞ, Bursa Uludağ'ı bozguna uğrattı
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03 Mart 2023 20:31
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 113-51 yendi.
Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Abdullah İlik, Furkan Keseratar

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 6, Carter 4, Gonca Karataş 8, Özge Kavurmacıoğlu 13, Ecrin Öztürk, İlsu Darıcıoğlu, Tuğçe Turus 2, Deniznur Çakır, Fluker 18

BOTAŞ: Melis Gülcan 10, Rana Uçar 4, Ayşegül Günay Aladağ 11, Hatice Pelin Gülçeki 7, Sevgi Uzun 23, Sehernaz Çidal 3, Meltem Avcı 7, Işılay Eğin 13, McCall 19, Doyle 7, Ronahi Zilan Kıran 9

1. Periyot: 17-23

Devre: 28-52

3. Periyot: 44-82

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