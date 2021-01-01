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Boston, Nemanja Bjelica'nın "en büyük talibi"

Boston Celtics'in, Sacramento Kings forveti Nemanja Bjelica için "en büyük talip" olarak ortaya çıktığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, Sacramento Kings forveti Nemanja Bjelica için "en büyük talip" olarak ortaya çıktığı iddia edildi.

Bjelica'nın, playoff yarışındaki çok sayıda takım için son takas tarihi öncesinde en önemli hedeflerden biri olması bekleniyor.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'e göre Celtics, Bjelica'nın en büyük taliplerinden biri gibi görünüyor:

"Kaynaklar, Sacramento'nun karşılığında daha genç bir oyuncu ve bir ikinci tur seçimi istediğini söylediler. Harrison Barnes, son tarih öncesi Celtics'e gidecek kişi sık sık bahsediliyordu, ancak birçok lig kaynağı Boston'dan, Bjelica'nın en büyük talibi olarak bahsetti."

Raporda, Bjelica'nın sezon bittikten sonra sınırsız bir serbest oyuncu olacağı için takas olmak istediği öne sürüldü.

Bjelica, bu sezon maç başına sadece 17.2 dakika sahada kalarak 7.4 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalıyordu.


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