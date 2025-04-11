Borussia Dortmund'da Hummels düşüncesi

Roma forması giyen Mats Hummels, sezon sonunda eski takımı Borussia Dortmund'a transfer olabilir.



Borussia Dortmund'da Alman savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Schlotterbeck'nin sakatlığı nedeniyle 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nı da kaçırması bekleniyor.



Borussia Dortmund, bu nedenle Schlotterbeck'in yerine Roma forması giyen eski oyuncusu Mats Hummels'i transfer etmeyi düşünüyor.



Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un kulüp içerisinde Hummels transferini konuştuğu ancak 36 yaşındaki futbolcuyla henüz bir temas sağlanmadığı kaydedildi.



Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hummels, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sezonun bitmesiyle futbolu bırakacağını duyurmuştu.



Hummels'in bu kararının ardından eski takımı Borussia Dortmund'dan teklif gelmesi durumunda vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyor.



Roma'da bu sezon 19 maçta süre bulan Hummels, 1 kez gol sevinci yaşadı.



