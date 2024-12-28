Bornova 1877'de Yasin'in adresi netleşti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877'de gözden çıkarılan santrfor Yasin Uzunoğlu, 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Muğlaspor'a transfer oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bornova 1877'de Yasin'in adresi netleşti
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28 Aralık 2024 15:22
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877'de gözden çıkarılan 22 yaşındaki santrfor Yasin Uzunoğlu, 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Muğlaspor'a transfer oldu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yasin Uzunoğlu'nun Muğlaspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Yasin'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Yasin, sezonun ilk yarısında yeşil-siyahlı formayla ligde 10 maçta görev yapıp 5 kez rakip fileleri sarstı.
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