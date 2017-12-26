  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

Boluspor'un ilk yarı karnesi

Sezonun ilk yarısını 24 puanla 6. sırada bitiren kırmızı-beyazlı takımın en golcü futbolcusu 7 kez fileleri havalandıran Poepon oldu.

Kaynak: AA
Boluspor'un ilk yarı karnesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 15:38
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 24 puanla 6. sırada tamamladı. 

Sezona teknik direktör Fuat Çapa ile başlayan Boluspor, 10. haftadan itibaren Sait Karafırtınalar ile yoluna devam etti. 

Fuat Çapa idaresinde çıktığı 9 karşılaşmanın sadece 2'sinden galip ayrılan Bolu ekibi, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Çapa döneminde sadece 8 puan toplayabildi. 

Sezonun 10. haftasından itibaren Sait Karafırtınalar ile çalışmaya başlayan Boluspor, 8 karşılaşmanın 5'inde rakiplerine üstünlük sağladı, 2'sini kaybetti, birinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada toplam 21 gol atan Bolu ekibi, kalesinde ise 17 gol gördü. 

- Sahasında daha başarılı 

Boluspor, sezonun ilk yarısında kendi sahasında 8 karşılaşma oynadı.

Oynadığı 8 müsabakanın 4'ünü kazanan kırmızı-beyazlı ekip, 2 maçtan beraberlikle, 2 kez de yenildi. Kendi sahasında toplam 13 gol atan Boluspor, 14 puan kazandı.

Boluspor, deplasmanda oynadığı 9 maçın ise 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Rakip sahada oynadığı diğer karşılaşmaların sadece birinde beraberlik elde eden Boluspor, 5 kez de yenildi.

Kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada 10 puan toplayabildi. 

- En golcüsü Poepon 

Oynadığı karşılaşmalarda toplam 21 gol atan Boluspor'un en skorer futbolcusu Rydell Poepon oldu.

Boluspor'un oynadığı 17 karşılaşmanın tümünde sahaya ilk 11'de çıkan Poepon, 7 gol kaydetti. Poepon'u üçer golle Guido Koçer ve İshak Çakmak izledi.

Sezonun ilk yarısından Melih Okutan 2, Andre Santos, Chukwuma Akabueze, İrfan Başaran, Caner Cavlun, Sefa Yılmaz ve Yusuf Emre Gültekin birer gol attı. 

- En agresif oyuncu İshak Çakmak 

Bolusporlu futbolcular ilk yarıda oynadıkları 17 karşılaşmada 47 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

Kırmızı-beyazlılarda en hırçın futbolcu, gördüğü 6 sarı kartla İshak Çakmak oldu. Bu oyuncuyu 5 sarı kartla Yusuf Emre Gültekin izlerken, Özgür İleri ile Cengiz Umut Meraş ise dörder kez sarı kartla cezalandırıldı.

Boluspor'un Adanaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada Renato Arapi kırmızı kart görürken, 1-0 yenildiği İstanbulspor maçında ise Guido Koçer aynı nedenle  takımını yalnız bıraktı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
SIFIR GİBİ OPEL ASTRA HB DİZEL 1.3 90 BE
42.900 TL
Volkswagen Passat
2011 PASSAT DSG F1 OTOMATİK VİTES 1.4 TS
69.900 TL
Honda Civic
Honda Civic
24.950 TL
Hyundai Accent
Hyundai Accent - 1.5 Gl Sedan (y)
19.750 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için