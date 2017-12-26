TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 24 puanla 6. sırada tamamladı.



Sezona teknik direktör Fuat Çapa ile başlayan Boluspor, 10. haftadan itibaren Sait Karafırtınalar ile yoluna devam etti.



Fuat Çapa idaresinde çıktığı 9 karşılaşmanın sadece 2'sinden galip ayrılan Bolu ekibi, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Çapa döneminde sadece 8 puan toplayabildi.



Sezonun 10. haftasından itibaren Sait Karafırtınalar ile çalışmaya başlayan Boluspor, 8 karşılaşmanın 5'inde rakiplerine üstünlük sağladı, 2'sini kaybetti, birinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



Ligde oynadığı 17 karşılaşmada toplam 21 gol atan Bolu ekibi, kalesinde ise 17 gol gördü.



- Sahasında daha başarılı



Boluspor, sezonun ilk yarısında kendi sahasında 8 karşılaşma oynadı.



Oynadığı 8 müsabakanın 4'ünü kazanan kırmızı-beyazlı ekip, 2 maçtan beraberlikle, 2 kez de yenildi. Kendi sahasında toplam 13 gol atan Boluspor, 14 puan kazandı.



Boluspor, deplasmanda oynadığı 9 maçın ise 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Rakip sahada oynadığı diğer karşılaşmaların sadece birinde beraberlik elde eden Boluspor, 5 kez de yenildi.



Kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada 10 puan toplayabildi.



- En golcüsü Poepon



Oynadığı karşılaşmalarda toplam 21 gol atan Boluspor'un en skorer futbolcusu Rydell Poepon oldu.



Boluspor'un oynadığı 17 karşılaşmanın tümünde sahaya ilk 11'de çıkan Poepon, 7 gol kaydetti. Poepon'u üçer golle Guido Koçer ve İshak Çakmak izledi.



Sezonun ilk yarısından Melih Okutan 2, Andre Santos, Chukwuma Akabueze, İrfan Başaran, Caner Cavlun, Sefa Yılmaz ve Yusuf Emre Gültekin birer gol attı.



- En agresif oyuncu İshak Çakmak



Bolusporlu futbolcular ilk yarıda oynadıkları 17 karşılaşmada 47 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.



Kırmızı-beyazlılarda en hırçın futbolcu, gördüğü 6 sarı kartla İshak Çakmak oldu. Bu oyuncuyu 5 sarı kartla Yusuf Emre Gültekin izlerken, Özgür İleri ile Cengiz Umut Meraş ise dörder kez sarı kartla cezalandırıldı.



Boluspor'un Adanaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada Renato Arapi kırmızı kart görürken, 1-0 yenildiği İstanbulspor maçında ise Guido Koçer aynı nedenle takımını yalnız bıraktı.



