Boksta günün özeti: 7 madalya garanti

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 8. günü, akşam seansı maçlarıyla sona erdi.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada akşam seansında 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda çeyrek final maçları yapıldı.



Gündüz seansında 48 kiloda Ayşe Çağırır, 70 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Elif Güneri adlarını yarı finale yazdırırken, akşam seansında da 5 milli boksörden 4'ü yarı finale çıkarak bronz madalyayı garantiledi.



50 kiloda mücadele eden olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Cordero Villegas'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş, Bulgar Stanimira Petrova'yı 5-0'la geçerek yarı finalist oldu.



66 kiloda olimpiyat ve son dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı nakavt ederek yarı finale çıktı.



+81 kiloda da Şennur Demir, Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro'yu nakavtla geçti.



Kariyerinde ilk kez büyüklerde mücadele eden ve çeyrek finale kadar yükselen 20 yaşındaki Büşra Işıldar, 75 kiloda Panamalı Atheyna Bylon'a yenilerek bugün elenen tek milli boksör oldu.



Türkiye'nin 7 madalyası garanti



Ay-yıldızlı 7 boksör, Dünya Şampiyonası'nı madalyayla kapatmayı garantiledi.



Yarı finale yükselen milli sporcular Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir, en kötü bronz madalya alarak organizasyonu tamamlayacak.



Yarı finalistler



Tamamlanan 8. günde akşam seansında sıkletlere göre yarı finale çıkan boksörler şöyle:



50 kilo: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye), Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya), Aziza Yokubova (Özbekistan), Laura Fuertes Fernandez (İspanya)



54 kilo: Hatice Akbaş (Türkiye), Lacramioara Perijoc (Romanya), Dina Zholaman (Kazakistan), Preedakamon Tintabthai (Tayland)



60 kilo: Alessia Mesiano (İtalya), Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya), Donjeta Sadiku (Kosova), Rashida Shakilya Ellis (ABD)



66 kilo: Busenaz Sürmeneli (Türkiye), Charlie Cavanagh (Kanada), Ichrak Chaib (Cezayir), Janjaem Suwannapheng (Tayland)



75 kilo: Tammara Thibeault (Kanada), Rady Adosinda Gramane (Mozambik), Atheyna Bylon (Panama), Davina Myrha Michel (Fransa)



81 kilo: Şennur Demir (Türkiye), Lidia Maria Fidura (Polonya), Khaija Mardi (Fas), Mokhira Abdullaeva (Özbekistan)



Bakan Kasapoğlu maçları izledi



İstanbul'da düzenlenen şampiyonada milli boksörlerin maçlarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.



Bazı programlara katılmak için İstanbul'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelerek akşam seansındaki bazı müsabakaları tribünden takip etti.



Yarı final maçları 18 Mayıs'ta



Şampiyonada yarı final karşılaşmaları, 18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Türkiye'den 7 boksör, finale çıkmak için mücadele edecek.



Gündüz seansında 48 kiloda Ayşe Çağırır, Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşı karşıya gelecek. 70 kiloda Sema Çalışkan, İrlandalı Lisa Edel O'Rourke, 81 kiloda ise Elif Güneri, Litvanya'dan Gabriele Stonkute ile ringe çıkacak.



Aynı gün akşam seansında ise 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak. 54 kiloda Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai ile dövüşecek. 66 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile mücadele edecek.



81 kiloda ise Şennur Demir ise Polonya'dan Lidia Maria Fidura ile karşı karşıya gelecek.



Beş milli boksör elendi



Şampiyonada 12 sıkletle temsil edilen Türkiye'den 5 boksör yoluna devam edemedi.



52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız ile 63 kiloda Gizem Özer ve 75 kiloda Büşra Işıldar, madalya alamadan şampiyonayı kapattı.



