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Bojan Krkic'ten Sivasspor'a; "Teşekkürler"

Stoke City'de forma giyen Bojan Krkic, "Şu anda Türkiye'de futbol oynamayı düşünmüyorum" diyerek Sivasspor'dan gelen transfer teklifini reddetti.

Kaynak: Sporx.com
Bojan Krkic'ten Sivasspor'a; 'Teşekkürler'
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31 Ocak 2019 14:39
SPORX ÖZEL: Spor Toto Süper Lig'de son dönemde yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Sivasspor'un Bojan Krkic ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Dün gece 360 TV'de yayınlanan Spor Gecesi programında ortaya atılan, "Bojan Krkic, Sivasspor'a transfer oluyor ve İspanyol oyuncu perşembe sabahı İstanbul'a gelecek" iddialarının ardından Sporx.com'un ulaştığı kaynaklar, Krkic'in Sivasspor'un transfer teklifine olumsuz yaklaştığı yönünde oldu.

Kariyerine İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen Krkic, Sivasspor'a "Şu anda Türkiye'de forma giymeyi düşünmüyorum" şeklinde bir yanıt vererek transfer defterini kapattı.

Bojan Krkic kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "İlk yılımda La Liga'da 10 gol attım. İnsanlar 'evet, yeni Messi geldi' dediler. Messi olmadığımı biliyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Roma ve Milan'a giderken de, 'Yeni Messi' olarak gittim. İyi oynamak yetmedi, en iyisi olmam lazımdı. Bu beni engelledi. İngiltere'de saha dışında İspanya'dan daha çok saygı görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadım, büyük takımlarda oynadım ve şimdi Championship'te oynuyorum. Zor bir durum ama ben zevk alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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