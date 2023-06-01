Milwaukee Bucks pivotu Bobby Portis'in eski koçu Darvin Ham ile yeniden bir araya gelmek istediği için Los Angeles Lakers'a katılmakla ilgilendiği bildirildi.



Lakers Daily'nin haberine göre Portis, Anthony Davis'in liderliğindeki forvet rotasyonunu sağlamlaştırmaya çalışan Lakers için bu yaz bir opsiyon olabilir.



Portis'in kadroda olduğu 2020-21 sezonundaki NBA Finalleri sırasında Bucks'ın koçlarından biri olan Ham, sezonun ardından Lakers'ın koçluk işini üstlenmek adına Milwaukee'den ayrılmıştı.



Portis'in Bucks ile kontratında, 2025-26 sezonu için 13 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Kariyerinde hem forvet hem de pivot pozisyonlarında rol almış olan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 70 maçta 14.1 sayı, 9.6 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



