Boateng: 'Başakşehir'den puan almak istiyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın forvet oyuncusu Emmanuel Boateng, ''Bizim için her maç önemli. Bir oyuncu için her maç önemlidir. Başakşehir iyi bir takım ancak biz de çok iyi bir takımız. İyi bir şekilde odaklanıp maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.



Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman öncesinde, Gaziantep FK'nın son haftalarda attığı gollerle takıma önemli katkılar sağlayan forvet oyuncusu Emmanuel Boateng, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



'KAZANMAK İSTİYORUZ'



Boateng, son haftalardaki performansından memnun olduğunu ve iyi bir takıma sahip olduklarını ifade ederek, sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istediklerini belirtti.



Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu belirten Boateng, kazanmak istediklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, ''Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. İyi bir ekibe sahibiz, iyi bir takıma sahibiz. Çok iyi puanlar topladığımızı düşünüyorum son zamanlarda. İyi işler de çıkartıyoruz. Bu performansla devam edip sezonu bitiririz diye düşünüyorum. Bizim için her maç önemli. Bir oyuncu için her maç önemlidir. Başakşehir iyi bir takım iyi oyunculara sahip ancak biz de çok iyi bir takımız. İyi bir şekilde odaklanıp maçı da kazanmak istiyoruz. Ben bir oyuncuyum, sporcuyum. Tabi ki de pozisyonum gereği gol atmak isterim. Ama bu tek başına olan bir şey değil. Ben takımıma yardım ediyorum onlar bana yardım ediyor gol atıyorum. Başakşehir maçında da nasip olursa yine gol atmak isterim'' diye konuştu.