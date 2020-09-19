West Bromwich Albion Menajeri Slaven Bilic, Everton'a 5-2 kaybettikleri ve devre arasında kırmızı kart gördüğü maç sonrası konuştu.



Gördüğü kırmızı kart ile ilgili görüşü sorulan Bilic, "İlk golün neden verildiğini anlamaya çalıştım. Darnell, topu çevirmeye çalışırken yanlışlıkla kale ağzına doğru vurdu. Çünkü, Richarlison onu arkadan açık bir şekilde itti. Açık bir fauldü. Bir menajer olarak neden böyle bir karar verildiğini sorma hakkım var. Hakeme küfür etmedim, hakaret etmedim, bağırmadım. Sadece 'Neden faul vermediniz?' diye sordum. Sırtını döndü ve kırmızı kart gösterdi. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum." ifadelerini kullandı.



Kieran Gibbs'in gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Bilic, "Gibbs'e reaksiyonu nedeniyle kırmızı kart verdi. Belki de Kieran biraz daha akıllı olmalıydı. Eğer, pozisyon öncesinde hakem doğru kararı verseydi Gibbs de o tepkiyi vermezdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



