Bilal Başaçıkoğlu, Heracles'e gidiyor

Gaziantep FK'nın sözleşme uzatmadığı Bilal Türkiye serüvenini noktalayarak tekrar Avrupa'ya dönme kararı aldı.



Bilal'in Heracles ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken oyuncunun önümüzdeki sezon bir aksilik olmazsa bu takımda forma giyeceği bildirildi.



AYRILIK MESAJI



Gaziantep FK formasıyla 12 maçta görev alan Bilal Başacıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.



Başacıkoğlu; "Gaziantep FK ve taraftarlarına teşekkür ederim. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum" dedi.



[Haber: Ali Budak]



