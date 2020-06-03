Beşiktaş'tan Karşıyaka'nın yıldızına 300 bin dolar

Yeni sezon yapılanması kapsamında gözünü gençlere diken Beşiktaş'tan Doğukan İnci atağı geldi.4 Büyüklerin gözünü çevirdiği alt liglerden aradığını bulan Beşiktaş, Karşıyaka'nın 21 yaşındaki sol kanadı Doğukan İnci için kulübüne teklif yaptı.Bu sezon 25 maçta 12 gol, 5 asist yaparak dikkat çeken genç futbolcu için Karşıyaka 600 bin dolar bonservis isterken, siyah-beyazlıların teklifi ise 2 milyon TL (300 bin dolar) oldu. Yönetim yanıt bekliyor.