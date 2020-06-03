Beşiktaş'tan Karşıyaka'nın yıldızına 300 bin dolar

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın yıldızı Doğukan İnci'ye Beşiktaş'tan teklif gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Beşiktaş'tan Karşıyaka'nın yıldızına 300 bin dolar
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03 Haziran 2020 09:49
Yeni sezon yapılanması kapsamında gözünü gençlere diken Beşiktaş'tan Doğukan İnci atağı geldi.

4 Büyüklerin gözünü çevirdiği alt liglerden aradığını bulan Beşiktaş, Karşıyaka'nın 21 yaşındaki sol kanadı Doğukan İnci için kulübüne teklif yaptı.

Bu sezon 25 maçta 12 gol, 5 asist yaparak dikkat çeken genç futbolcu için Karşıyaka 600 bin dolar bonservis isterken, siyah-beyazlıların teklifi ise 2 milyon TL (300 bin dolar) oldu. Yönetim yanıt bekliyor.



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