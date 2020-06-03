Beşiktaş'tan Karşıyaka'nın yıldızına 300 bin dolar

Yeni sezon yapılanması kapsamında gözünü gençlere diken Beşiktaş'tan Doğukan İnci atağı geldi.
4 Büyüklerin gözünü çevirdiği alt liglerden aradığını bulan Beşiktaş, Karşıyaka'nın 21 yaşındaki sol kanadı Doğukan İnci için kulübüne teklif yaptı.
Bu sezon 25 maçta 12 gol, 5 asist yaparak dikkat çeken genç futbolcu için Karşıyaka 600 bin dolar bonservis isterken, siyah-beyazlıların teklifi ise 2 milyon TL (300 bin dolar) oldu. Yönetim yanıt bekliyor.
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4 Büyüklerin gözünü çevirdiği alt liglerden aradığını bulan Beşiktaş, Karşıyaka'nın 21 yaşındaki sol kanadı Doğukan İnci için kulübüne teklif yaptı.
Bu sezon 25 maçta 12 gol, 5 asist yaparak dikkat çeken genç futbolcu için Karşıyaka 600 bin dolar bonservis isterken, siyah-beyazlıların teklifi ise 2 milyon TL (300 bin dolar) oldu. Yönetim yanıt bekliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın