Beşiktaş'ta acil revizyon kararı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları hız kazandı. Takımı revize edecek olan siyah-beyazlı ekip kendi öz kaynağı dışında, scout birimiyle birçok ülkede arayışlarını da sürdürüyor.
Bonservisi olmayan ve uygun maaşlı oyuncuların yanı sıra kiralık oyunculara yönelen Beşiktaş yönetimi, bonservisi olan yüksek maliyetli isimlerden uzak duruyor. Ancak kadrodaki oyuncu sayısının çokluğu transfere engel teşkil ediyor.
Bu yüzden öncelik, kadrodaki şişkinliği gidermeye verildi. Bu mevkiler içinde de en çok orta saha ve stoperdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Yönetim de teknik heyetin raporuna göre hareket edecek ve kadroyu boşalttıktan sonra transfere yönelecek.
6 STOPER, 9 ORTA SAHA
KALECİ (2): Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu
STOPER (6): Vida, Ruiz, Enzo Roco, Erdoğan, Mirin, Alpay
SAĞ BEK (3): Gökhan, Douglas, Kerem Kalafat
SOL BEK (3): Caner, Rebocho, Rıdvan
ORTA SAHA (9): Atiba, Dorukhan, Elneny, Necip, Oğuzhan, Fatih, Kartal Yılmaz, Erdem, Muhayer
10 NUMARA (2): Ljajic, Boateng
SAĞ KANAT (4): Boyd, Lens, Diaby, Hasic
SOL KANAT (3): N'Koudou, Oğuzhan Aydoğan, Sedat Şahintürk
FORVETLER (4): Burak yılmaz, Umut nayir, Güven Yalçın, Larin
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Bonservisi olmayan ve uygun maaşlı oyuncuların yanı sıra kiralık oyunculara yönelen Beşiktaş yönetimi, bonservisi olan yüksek maliyetli isimlerden uzak duruyor. Ancak kadrodaki oyuncu sayısının çokluğu transfere engel teşkil ediyor.
Bu yüzden öncelik, kadrodaki şişkinliği gidermeye verildi. Bu mevkiler içinde de en çok orta saha ve stoperdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Yönetim de teknik heyetin raporuna göre hareket edecek ve kadroyu boşalttıktan sonra transfere yönelecek.
6 STOPER, 9 ORTA SAHA
KALECİ (2): Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu
STOPER (6): Vida, Ruiz, Enzo Roco, Erdoğan, Mirin, Alpay
SAĞ BEK (3): Gökhan, Douglas, Kerem Kalafat
SOL BEK (3): Caner, Rebocho, Rıdvan
ORTA SAHA (9): Atiba, Dorukhan, Elneny, Necip, Oğuzhan, Fatih, Kartal Yılmaz, Erdem, Muhayer
10 NUMARA (2): Ljajic, Boateng
SAĞ KANAT (4): Boyd, Lens, Diaby, Hasic
SOL KANAT (3): N'Koudou, Oğuzhan Aydoğan, Sedat Şahintürk
FORVETLER (4): Burak yılmaz, Umut nayir, Güven Yalçın, Larin
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın