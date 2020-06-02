Beşiktaş'ta acil revizyon kararı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları hız kazandı. Takımı revize edecek olan siyah-beyazlı ekip kendi öz kaynağı dışında, scout birimiyle birçok ülkede arayışlarını da sürdürüyor.Bonservisi olmayan ve uygun maaşlı oyuncuların yanı sıra kiralık oyunculara yönelen Beşiktaş yönetimi, bonservisi olan yüksek maliyetli isimlerden uzak duruyor. Ancak kadrodaki oyuncu sayısının çokluğu transfere engel teşkil ediyor.Bu yüzden öncelik, kadrodaki şişkinliği gidermeye verildi. Bu mevkiler içinde de en çok orta saha ve stoperdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Yönetim de teknik heyetin raporuna göre hareket edecek ve kadroyu boşalttıktan sonra transfere yönelecek.KALECİ (2): Utku Yuvakuran, Ersin DestanoğluSTOPER (6): Vida, Ruiz, Enzo Roco, Erdoğan, Mirin, AlpaySAĞ BEK (3): Gökhan, Douglas, Kerem KalafatSOL BEK (3): Caner, Rebocho, RıdvanORTA SAHA (9): Atiba, Dorukhan, Elneny, Necip, Oğuzhan, Fatih, Kartal Yılmaz, Erdem, Muhayer10 NUMARA (2): Ljajic, BoatengSAĞ KANAT (4): Boyd, Lens, Diaby, HasicSOL KANAT (3): N'Koudou, Oğuzhan Aydoğan, Sedat ŞahintürkFORVETLER (4): Burak yılmaz, Umut nayir, Güven Yalçın, Larin