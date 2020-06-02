Beşiktaş'ta acil revizyon kararı

Beşiktaş'ta yeni transferler kadroda yapılması beklenen revizyona göre şekillenecek. Uygun maliyetli oyuncular arayan siyah-beyazlılarda ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak. Özellikle defans ve orta sahada birçok ismin ayrılması bekleniyor

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta acil revizyon kararı
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02 Haziran 2020 09:12
Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları hız kazandı. Takımı revize edecek olan siyah-beyazlı ekip kendi öz kaynağı dışında, scout birimiyle birçok ülkede arayışlarını da sürdürüyor.

Bonservisi olmayan ve uygun maaşlı oyuncuların yanı sıra kiralık oyunculara yönelen Beşiktaş yönetimi, bonservisi olan yüksek maliyetli isimlerden uzak duruyor. Ancak kadrodaki oyuncu sayısının çokluğu transfere engel teşkil ediyor.

Bu yüzden öncelik, kadrodaki şişkinliği gidermeye verildi. Bu mevkiler içinde de en çok orta saha ve stoperdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Yönetim de teknik heyetin raporuna göre hareket edecek ve kadroyu boşalttıktan sonra transfere yönelecek.



6 STOPER, 9 ORTA SAHA

KALECİ (2): Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu
STOPER (6): Vida, Ruiz, Enzo Roco, Erdoğan, Mirin, Alpay
SAĞ BEK (3): Gökhan, Douglas, Kerem Kalafat
SOL BEK (3): Caner, Rebocho, Rıdvan

ORTA SAHA (9): Atiba, Dorukhan, Elneny, Necip, Oğuzhan, Fatih, Kartal Yılmaz, Erdem, Muhayer

10 NUMARA (2): Ljajic, Boateng
SAĞ KANAT (4): Boyd, Lens, Diaby, Hasic
SOL KANAT (3): N'Koudou, Oğuzhan Aydoğan, Sedat Şahintürk
FORVETLER (4): Burak yılmaz, Umut nayir, Güven Yalçın, Larin



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