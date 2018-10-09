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Beşiktaş'ta stoper tandemi değişiyor

Beşiktaş'ta son olarak oynanan Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyundan gönderilen ve muhtemelen ceza alacak olan Vida'nın yerine oynayacak isim belli oldu.

Beşiktaş'ta stoper tandemi değişiyor
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09 Ekim 2018 10:36
Kara Kartal'ın tecrübeli futbolcusu Domagoj Vida, takımının geçen gün Konyaspor'la oynadığı mücadelede kırmızı kart görüp oyundan atılmıştı.

Hırvat savunmacı, bu durumdan dolayı takımını sıradaki Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında yalnız bırakacak.

Vida, milli ara sonrasında 9. haftada oynanacak Göztepe mücadelesinde görev yapamayacak. Deneyimli ismin yerine bu maçta takımın Şilili stoperi Enzo Roco forma giyecek.

DOMAGOJ VIDA'YA UYARI

Konyaspor karşısında kırmızı kartla oyun dışı kalan Domagoj Vida'nın maçında daha başında sarı kart görmesi teknik ekibi kızdırdı. Gereksiz bir pozisyonda kart gören Vida ile görüşen Şenol Güneş'in, öğrencisini gereksiz kart görmesi konusunda uyarırken, "Maçın daha başında o hareketin senin gibi tecrübeli bir stopere yakışmadı. Daha dikkatli ol" dediği bildirildi.

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