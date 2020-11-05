Beşiktaş'ta hedef 3'te 3

Siyah-Beyazlılar, geçen sezondaki kadrosundan önemli bir değişim yaşamıştı. 10 futbolcuyla yollarını ayırıp yerlerini 10 yeni isimle dolduran Kara Kartal'da, transferlerin takıma geç kazandırılması sebebiyle önce Avrupa defteri kapanmış ardından da ligde düşüş başlamıştı. Transfer döneminin kapanmasının ardından takıma kazandırılan yeni futbolcuları Milli ara ve bay haftasında elde edilen 3 haftalık süreçte önce takıma adapte edip ardından performanslarını artıran teknik ekip, beklediği geri dönüşü aldı. Denizlispor'un ardından Yeni Malatyaspor'u da deviren Kara Kartal, yarın akşam Gaziantep deplasmanından da zaferle ayrılıp Milli araya 3'te 3'le gitmeyi planlıyor.



Ara sonrası zorlu macera...



Futbolcularını zorlu deplasmana mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu karşılaşmanın ardından Milli arada yine eksikleri giderip ardından 3 haftalık kritik İstanbul maçlarına hazırlamayı amaçlıyor. Milli ara sonrasında önce Başakşehir'i Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Kara Kartal, ardından ligin formda takımı Fenerbahçe'ye Kadıköy'de konuk olacak. Bu 2 mücadeleden sonra Kasımpaşa'yla Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, yükselişini bu müsabakalarda da sürdürmeyi hedefliyor.



Aboubakar'dan gol sözü...



Milli ara öncesinde oyuncularından sadece Gaziantep karşılaşmasına odaklanmalarını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, sürprize izin vermek istemiyor... Özellikle forvet hattında görev vereceği; Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'den dikkatli olmalarını isteyen Yalçın, golcülerinden maçı almalarını istedi. Yeni Malatya karşılaşmasında kaçırdığı gollerle dikkat çeken Aboubakar'ı özellikle uyaran Sergen hoca, Antep oyunu öncesinde Kamerunlu futbolcudan gol sözü aldı.



