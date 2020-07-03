Beşiktaşta genç kaleci Ersin boş durmuyor

Sergen Yalçın'ın eldivenleri teslim ettiği Ersin Destanoğlu, bu güveni boşa çıkarmamak için büyük çaba sarf ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaşta genç kaleci Ersin boş durmuyor
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03 Temmuz 2020 11:04
Kaleci Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın eldivenleri teslim ettiği Ersin Destanoğlu, hem hocasının hem de kendisine inananların güvenini boşa çıkarmamak adına büyük çaba sarf ediyor.

Henüz 18 yaşında olan genç file bekçisinin, takımın normal idmanları dışında da sürekli ekstra çalışmalar yaptığı ve eksik yönlerini azaltmayı hedeflediği bildirildi.

Teknik ekibin de Ersin'in bu çabasından oldukça memnun olduğu belirtildi.



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