Beşiktaş'ta derbi öncesi kart alarmı

Beşiktaş'ta ceza sınırındaki Dorukhan, Ljajic, Medel ve Necip, kart görürse F.Bahçe'ye karşı oynayamayacak.Beşiktaş, yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile zorlu bir maça çıkacak. Mutlak 3 puan hedefiyle mücadele edecek olan siyah beyazlılarda ayrıca 'kart alarmı' verildi.Takımın vazgeçilmezlerinden birine dönüşen Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Adem Ljajic, Gary Medel ile Necip Uysal da yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.Teknik direktör Şenol Güneş, derbiye tam kadro çıkmak istediğini vurgulayarak dört oyuncuyu da ikaz etti. Güneş, özellikle ilk 11'de başlaması beklenen Dorukhan ve Ljajic ile gereksiz yere kart görmemeleri için özel olarak konuştu. Dorukhan Toköz, siyah beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe maçına çıkacak. Diğer yandan cezası sona eren Ricardo Quaresma ise Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Malatyaspor maçında forma giyebilecek.